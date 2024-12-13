Crie Vídeos de Desenvolvimento Profissional para Treinamento Envolvente

Aumente o engajamento dos funcionários e a retenção de conhecimento com vídeos de desenvolvimento profissional impressionantes, criados sem esforço usando avatares de IA.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo dinâmico de 60 segundos apresentando um novo recurso de software para potenciais clientes, focando em seus benefícios. Utilize modelos e cenas vibrantes e a capacidade de texto para vídeo a partir de roteiro para criar um estilo visual envolvente com música de fundo animada e uma narração confiante.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo conciso de 30 segundos para compartilhamento de conhecimento com os funcionários existentes sobre uma atualização importante de política. O vídeo deve ter um estilo visual informativo e direto, usando legendas precisas para acessibilidade e uma narração profissional, garantindo clareza e retenção das informações críticas.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo prático de treinamento de 90 segundos demonstrando uma nova ferramenta interna para todos os funcionários. Empregue um estilo visual instrucional focado, incorporando um avatar de IA para apresentação e utilizando a geração de narração do HeyGen para explicar etapas complexas de forma clara e calma, tornando o processo de aprendizado eficiente.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona a Criação de Vídeos de Desenvolvimento Profissional

Simplifique a criação de conteúdo de treinamento e desenvolvimento impactante com IA, tornando o crescimento profissional acessível e envolvente para sua equipe.

Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece delineando seu conteúdo de desenvolvimento profissional. Utilize o recurso de texto para vídeo do HeyGen para transformar seu texto em conteúdo de vídeo envolvente de forma contínua.
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA
Melhore seus vídeos de treinamento profissional selecionando um avatar de IA. Escolha entre uma variedade diversificada de apresentadores para representar seu conteúdo, aumentando o engajamento.
Step 3
Adicione Melhorias Essenciais
Garanta acessibilidade e clareza integrando legendas automáticas. Este recurso crítico ajuda seu público a acompanhar facilmente seus materiais de integração de funcionários.
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo ajustando as proporções para várias plataformas. Exporte seus vídeos de desenvolvimento profissional finalizados para oferecer treinamento sob demanda envolvente.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Tópicos Profissionais Complexos

Explique claramente conceitos e processos intrincados dentro de vídeos de desenvolvimento profissional, tornando o aprendizado acessível e impactante para os funcionários.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento profissional?

O HeyGen utiliza avatares de IA e capacidades avançadas de texto para vídeo para simplificar a criação de vídeos de treinamento profissional. Basta inserir seu roteiro, e o HeyGen gera conteúdo envolvente com narrações realistas, tornando o processo eficiente e acessível para todos.

Que tipos de vídeos de treinamento posso fazer com o HeyGen?

Com o HeyGen, você pode criar diversos vídeos de treinamento, incluindo integração de funcionários, demonstrações de produtos, guias passo a passo e vídeos explicativos animados. Aproveite modelos personalizáveis e controles de marca para garantir que cada vídeo se alinhe perfeitamente com seus recursos educacionais específicos e identidade da empresa.

O HeyGen oferece recursos para melhorar o engajamento e a acessibilidade do conteúdo educacional?

Sim, o HeyGen melhora o engajamento e a acessibilidade dos seus vídeos de desenvolvimento profissional através de legendas automáticas e closed captions. Isso garante que seus recursos educacionais sejam claros, compreensíveis e disponíveis para um público mais amplo, melhorando os objetivos gerais de aprendizado.

Como o HeyGen ajuda a escalar a produção de vídeos para treinamento sob demanda?

O HeyGen permite a produção rápida e em grande volume de conteúdo de treinamento em vídeo sob demanda, transformando roteiros em vídeos com avatares de IA. Este processo eficiente permite que as organizações criem rapidamente vídeos de treinamento para várias plataformas e públicos, agilizando o compartilhamento de conhecimento sem edição extensiva de vídeo.

