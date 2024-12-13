Crie Vídeos de Desenvolvimento Profissional para Treinamento Envolvente
Aumente o engajamento dos funcionários e a retenção de conhecimento com vídeos de desenvolvimento profissional impressionantes, criados sem esforço usando avatares de IA.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo explicativo dinâmico de 60 segundos apresentando um novo recurso de software para potenciais clientes, focando em seus benefícios. Utilize modelos e cenas vibrantes e a capacidade de texto para vídeo a partir de roteiro para criar um estilo visual envolvente com música de fundo animada e uma narração confiante.
Produza um vídeo conciso de 30 segundos para compartilhamento de conhecimento com os funcionários existentes sobre uma atualização importante de política. O vídeo deve ter um estilo visual informativo e direto, usando legendas precisas para acessibilidade e uma narração profissional, garantindo clareza e retenção das informações críticas.
Desenhe um vídeo prático de treinamento de 90 segundos demonstrando uma nova ferramenta interna para todos os funcionários. Empregue um estilo visual instrucional focado, incorporando um avatar de IA para apresentação e utilizando a geração de narração do HeyGen para explicar etapas complexas de forma clara e calma, tornando o processo de aprendizado eficiente.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie Mais Cursos de Desenvolvimento Profissional.
Desenvolva e entregue um maior volume de cursos de desenvolvimento profissional e vídeos de treinamento, alcançando um público global com facilidade.
Aumente o Engajamento e a Retenção no Treinamento.
Aproveite o vídeo impulsionado por IA para aumentar significativamente o engajamento e a retenção de conhecimento em seus vídeos de treinamento profissional e recursos educacionais.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento profissional?
O HeyGen utiliza avatares de IA e capacidades avançadas de texto para vídeo para simplificar a criação de vídeos de treinamento profissional. Basta inserir seu roteiro, e o HeyGen gera conteúdo envolvente com narrações realistas, tornando o processo eficiente e acessível para todos.
Que tipos de vídeos de treinamento posso fazer com o HeyGen?
Com o HeyGen, você pode criar diversos vídeos de treinamento, incluindo integração de funcionários, demonstrações de produtos, guias passo a passo e vídeos explicativos animados. Aproveite modelos personalizáveis e controles de marca para garantir que cada vídeo se alinhe perfeitamente com seus recursos educacionais específicos e identidade da empresa.
O HeyGen oferece recursos para melhorar o engajamento e a acessibilidade do conteúdo educacional?
Sim, o HeyGen melhora o engajamento e a acessibilidade dos seus vídeos de desenvolvimento profissional através de legendas automáticas e closed captions. Isso garante que seus recursos educacionais sejam claros, compreensíveis e disponíveis para um público mais amplo, melhorando os objetivos gerais de aprendizado.
Como o HeyGen ajuda a escalar a produção de vídeos para treinamento sob demanda?
O HeyGen permite a produção rápida e em grande volume de conteúdo de treinamento em vídeo sob demanda, transformando roteiros em vídeos com avatares de IA. Este processo eficiente permite que as organizações criem rapidamente vídeos de treinamento para várias plataformas e públicos, agilizando o compartilhamento de conhecimento sem edição extensiva de vídeo.