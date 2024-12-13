Crie Vídeos de Segurança na Produção que Envolvem e Protegem

Produza vídeos de segurança no trabalho envolventes mais rapidamente com avatares de IA, aumentando as taxas de conclusão e economizando recursos.

479/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo dinâmico de 45 segundos baseado em cenários para técnicos experientes, focando nos procedimentos de evacuação de emergência em um data center. O vídeo deve empregar um estilo visual dramático com cortes rápidos e efeitos sonoros realistas para simular uma emergência, acompanhado por uma narração calma, mas urgente. Utilize o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para gerar rapidamente o conteúdo instrucional com base nos protocolos de segurança existentes, garantindo a rápida implementação do treinamento crítico.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo informativo de 30 segundos de treinamento de segurança profissional demonstrando o uso correto de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para uma força de trabalho geral em diversos departamentos industriais. O estilo visual e de áudio deve ser brilhante e ilustrativo, apresentando personagens animados mostrando a aplicação adequada de EPI, com música de fundo animada e uma narração amigável e encorajadora. Os Modelos e cenas da HeyGen podem ser utilizados de forma eficaz para agilizar o processo de criação, garantindo uma experiência de treinamento consistente e envolvente.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo impactante de 50 segundos sobre comunicação de riscos para trabalhadores de fábricas internacionais, destacando riscos químicos comuns e métodos de prevenção. A abordagem visual deve ser ousada e direta, usando gráficos impactantes e sobreposições de texto concisas para enfatizar pontos de perigo, com uma narração neutra e informativa. Este vídeo fará pleno uso do recurso de Legendas/legendas da HeyGen para fornecer informações de segurança cruciais em vários idiomas, garantindo acessibilidade e compreensão para um público diversificado.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Segurança na Produção

Aproveite a IA para produzir vídeos de treinamento de segurança envolventes, profissionais e escaláveis de forma rápida e eficiente, garantindo que sua equipe esteja bem preparada e informada.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece delineando seus procedimentos de segurança e mensagens-chave. Utilize o recurso de Texto-para-vídeo para gerar instantaneamente um rascunho visual do seu conteúdo.
2
Step 2
Selecione um Avatar de IA Expressivo
Aumente o engajamento escolhendo entre uma biblioteca diversificada de avatares de IA para apresentar suas instruções de segurança com expressões realistas e entrega consistente.
3
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Incorpore visuais relevantes, texto e os controles de Branding da sua empresa (logo, cores) para reforçar conceitos-chave de segurança e manter uma aparência profissional.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Treinamento
Finalize seu vídeo, depois utilize o redimensionamento de proporção e exportações para prepará-lo para várias plataformas, garantindo fácil distribuição para sua equipe.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclarecer Protocolos de Segurança Complexos

.

Transforme procedimentos de segurança complexos em vídeos de IA claros e compreensíveis para um aprendizado eficaz.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen ajuda a criar vídeos de segurança no trabalho envolventes?

A HeyGen capacita você a criar vídeos de segurança na produção que são envolventes e eficazes, aproveitando a tecnologia de geração de vídeo por IA. Você pode transformar roteiros em vídeos dinâmicos usando Avatares Expressivos, combinados com animações ricas e gráficos de nossa biblioteca de mídia para ilustrar cenários realistas e capturar a atenção.

Posso escalar rapidamente a produção de vídeos de treinamento de segurança com a HeyGen?

Sim, a HeyGen é projetada para escalabilidade na produção de vídeos de treinamento de segurança, permitindo que você gere rapidamente grandes volumes de conteúdo consistente. Nossa plataforma de IA reduz significativamente o tempo associado à produção tradicional de vídeos, facilitando a criação de várias versões para diferentes públicos ou idiomas.

Qual é o papel dos avatares de IA em tornar os vídeos de treinamento de segurança mais eficazes?

Os Avatares Expressivos da HeyGen atuam como anfitriões de Avatar de IA envolventes, trazendo um toque humano aos seus vídeos de treinamento de segurança. Esses avatares podem transmitir informações complexas de forma clara e empática, levando a um maior engajamento e ajudando a entreter e educar os funcionários sobre tópicos críticos de segurança no trabalho.

Como a HeyGen apoia a distribuição global de conteúdo de treinamento de segurança?

A HeyGen facilita o alcance global dos seus vídeos de treinamento de segurança por meio de recursos robustos de Tradução com 1 Clique e legendas e localização. Você pode gerar vídeos em vários idiomas com geração de narração realista e garantir a compatibilidade de visualização móvel para equipes internacionais diversas, maximizando a acessibilidade.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo