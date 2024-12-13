Os Avatares Expressivos da HeyGen atuam como anfitriões de Avatar de IA envolventes, trazendo um toque humano aos seus vídeos de treinamento de segurança. Esses avatares podem transmitir informações complexas de forma clara e empática, levando a um maior engajamento e ajudando a entreter e educar os funcionários sobre tópicos críticos de segurança no trabalho.