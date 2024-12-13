Sim, a HeyGen oferece controles robustos de marca, permitindo que você incorpore o logotipo, cores e elementos visuais específicos da sua empresa em seus vídeos de treinamento personalizados. Com uma variedade de modelos e a flexibilidade de carregar sua própria mídia, você pode adaptar o conteúdo para combinar perfeitamente com a personalidade única da sua marca e objetivos educacionais específicos.