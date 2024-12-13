Crie Vídeos de Implantação em Produção com IA: Simplifique o Treinamento

Crie vídeos de implantação envolventes usando ferramentas impulsionadas por IA, simplificando o treinamento e aumentando o sucesso com texto-para-vídeo robusto a partir de script.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um tutorial de 45 segundos para treinadores técnicos e proprietários de produtos, demonstrando como atualizar rapidamente a documentação de implantação existente para um formato de criação de vídeo com IA. Empregue uma estética moderna e profissional com um avatar de IA apresentando informações-chave, acompanhado por um áudio claro e informativo para enriquecer seus vídeos de implantação. Aproveite os avatares de IA da HeyGen para personalizar a apresentação e melhorar a experiência do espectador.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo promocional de 30 segundos direcionado a departamentos de treinamento empresarial e RH para integração técnica, destacando os benefícios dos Vídeos de Treinamento com IA simplificados para novos contratados. O estilo visual e de áudio deve ser brilhante e ilustrativo, usando narração amigável de ator de voz de IA para guiar o espectador por um cenário hipotético de implantação, demonstrando como Simplificar o Treinamento. Implemente a geração de Narração da HeyGen para áudio consistente e de alta qualidade.
Prompt de Exemplo 3
Crie um guia de 50 segundos para engenheiros DevOps e especialistas em documentação técnica, focando em iteração rápida e Branding Personalizado para vídeos de implantação em produção. Apresente um estilo visual rápido e orientado para soluções, incorporando Templates & cenas da HeyGen e uma mistura de filmagens de arquivo, acompanhadas por legendas dinâmicas e uma trilha sonora energética. Este vídeo destacará a eficiência de transformar texto em vídeo para ambientes ágeis.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Implantação em Produção

Gere rapidamente vídeos de implantação profissionais e envolventes usando ferramentas impulsionadas por IA, melhorando a clareza e a consistência para sua equipe.

1
Step 1
Insira o Script para Criação de Vídeo com IA
Comece inserindo seu script de implantação diretamente no editor. A funcionalidade de texto-para-vídeo da nossa plataforma processará seu texto, preparando-o para a entrega visual.
2
Step 2
Adicione Visuais e Aplique Branding
Enriqueça seu vídeo incorporando cenas e mídias relevantes da biblioteca. Garanta a consistência da marca aplicando elementos de branding personalizados, como logotipos e esquemas de cores.
3
Step 3
Gere Narrações e Legendas
Selecione um ator de voz de IA para gerar uma narração clara e com som natural para seu script. Adicione automaticamente legendas precisas para melhorar a acessibilidade e a clareza para todos os espectadores.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Implantação
Revise seu vídeo de implantação final, fazendo os ajustes necessários. Em seguida, exporte-o facilmente no formato e proporção de sua preferência, pronto para distribuição para sua equipe.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Acelerar a Produção de Vídeos

.

Gere vídeos de implantação em produção de forma eficiente em minutos usando IA, reduzindo o tempo e os recursos de criação.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos com IA a partir de texto?

A HeyGen transforma scripts em vídeos envolventes usando IA avançada, permitindo que os usuários criem facilmente vídeos de implantação em produção, conteúdo de treinamento e muito mais. Essa capacidade de texto para vídeo aproveita Avatares de IA e Atores de Voz de IA para dar vida ao seu conteúdo de forma eficiente.

A HeyGen pode produzir Vídeos de Treinamento com IA de alta qualidade?

Com certeza. A HeyGen é projetada para gerar Vídeos de Treinamento com IA profissionais com facilidade, oferecendo um conjunto de ferramentas impulsionadas por IA. Os usuários podem melhorar a conformidade e simplificar os processos de treinamento criando vídeos envolventes com Avatares de IA e Branding Personalizado.

Quais ferramentas criativas a HeyGen oferece para vídeos envolventes?

A HeyGen fornece um conjunto abrangente de ferramentas criativas, incluindo Avatares de IA personalizáveis, Atores de Voz de IA e uma biblioteca de mídia robusta. Você pode incorporar Branding Personalizado, gerar Legendas de IA e exportar seu conteúdo em vários formatos de proporção para garantir que seus vídeos sejam consistentemente envolventes e alinhados à marca.

A HeyGen suporta a criação de conteúdo multilíngue?

Sim, a HeyGen permite a produção de Conteúdo Multilíngue para alcançar um público global. Nossa plataforma suporta vários idiomas, permitindo que você gere Narrações de IA e legendas, tornando seus vídeos de implantação em produção e materiais de treinamento acessíveis em todo o mundo.

