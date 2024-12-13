Imagine criar um vídeo de demonstração de produto de 45 segundos que cative empresas de e-commerce ansiosas para ver seu novo dispositivo de casa inteligente em ação. Este vídeo deve adotar um estilo visual elegante e futurista, com uma narração calma e autoritária, gerada de forma experta usando a geração de narração do HeyGen, para explicar claramente as principais características e benefícios, estabelecendo seu produto como a solução definitiva para a vida moderna.

Gerar Vídeo