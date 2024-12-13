Crie Vídeos de Atualização de Produto que Geram Engajamento
Desenvolva vídeos profissionais de atualização de produto rapidamente com modelos e cenas prontos para uso, garantindo que seus anúncios de recursos capturem a atenção.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo conciso de 30 segundos para sua base de usuários geral, destacando as melhorias recentes do produto. Este vídeo deve adotar um estilo visual e de áudio amigável e acessível, usando linguagem clara e simples e texto proeminente na tela para transmitir as atualizações. Aproveite a funcionalidade de texto para vídeo da HeyGen a partir de um roteiro para gerar rapidamente o conteúdo e garantir legendas precisas para acessibilidade, aprimorando sua experiência geral de edição de ferramentas.
Crie uma atualização de produto profissional de 45 segundos, mostrando novas capacidades de forma visualmente envolvente para profissionais de marketing e proprietários de pequenas empresas. O estilo visual deve ser polido e focado em demonstração, com uma narração clara e autoritária guiando os espectadores pelas novas funcionalidades. Utilize os modelos e cenas da HeyGen para agilizar a criação, integrando suporte a biblioteca de mídia/estoque para uma experiência visual rica, comunicando efetivamente suas atualizações de "vídeos de produto".
Produza um vídeo demonstrativo de produto informativo de 60 segundos direcionado a usuários avançados, explicando uma nova funcionalidade específica em detalhes. O estilo visual deve ser altamente detalhado, com segmentos pesados de gravação de tela, apresentado com uma voz calma e explicativa. Utilize o redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen para adaptar o vídeo para diferentes plataformas, garantindo que as capacidades das "ferramentas de vídeo de IA" sejam demonstradas através de aplicação prática.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Acelere Anúncios de Recursos de Produto.
Produza rapidamente vídeos promocionais de produto e anúncios de recursos que capturam a atenção e impulsionam a adoção de suas últimas atualizações.
Compartilhe Atualizações nas Redes Sociais.
Crie facilmente vídeos envolventes para redes sociais e clipes curtos para comunicar efetivamente novos recursos e atualizações de produto para um público mais amplo.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de atualização de produto envolventes?
A HeyGen permite que você crie vídeos de atualização de produto de forma fácil usando IA. Nossa plataforma combina capacidades intuitivas de texto para vídeo com avatares de IA realistas e uma rica biblioteca de modelos de vídeo para produzir vídeos de produto de qualidade profissional rapidamente.
O que torna a HeyGen um criador de vídeos de produto eficaz para anúncios de recursos?
A HeyGen é um criador de vídeos de produto eficaz porque simplifica o processo de criação para anúncios de recursos atraentes. Com nosso editor de arrastar e soltar e ferramentas avançadas de vídeo de IA, você pode gerar conteúdo de alta qualidade sem experiência extensa em edição, perfeito para mostrar novos recursos.
Posso personalizar avatares de IA e branding para meus vídeos de produto HeyGen?
Sim, a HeyGen permite ampla personalização para seus vídeos de produto. Você pode personalizar avatares de IA para corresponder à sua marca e utilizar controles de branding para logotipos e cores, garantindo que cada vídeo esteja alinhado com a identidade da sua empresa.
A HeyGen oferece modelos e legendas automáticas para demonstrações rápidas de produto?
Com certeza, a HeyGen oferece uma ampla seleção de modelos de vídeo e legendas automáticas para acelerar sua produção de vídeo. Isso torna incrivelmente eficiente criar demonstrações de produto polidas e outros conteúdos, aprimorando a acessibilidade e o engajamento.