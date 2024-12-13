Crie Vídeos de Visão Geral de Produtos que Convertem

Gere vídeos de produtos de alta conversão sem esforço usando nossos modelos de vídeo intuitivos.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional abrangente de 90 segundos voltado para novos usuários, detalhando como configurar sua conta. O vídeo deve adotar um estilo visual claro e passo a passo, com sobreposições de texto na tela e uma narração calma e orientadora. Aproveite o recurso de Legendas do HeyGen para garantir acessibilidade em cada etapa, complementado pela geração de Narração para um áudio instrucional consistente, tornando-o um vídeo tutorial eficaz para aprender novos recursos.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo de produto impactante de 60 segundos para potenciais clientes, ilustrando como nosso software B2B resolve problemas comuns da indústria. Empregue uma abordagem visual dinâmica e narrativa, integrando cenários de problema-solução com música de fundo inspiradora e uma narração persuasiva em AI. Utilize os diversos Modelos e cenas do HeyGen para construir rapidamente uma narrativa envolvente, apresentando seus produtos para criar um vídeo de produto de alta conversão que ressoe.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo detalhado de demonstração de produto interativo de 2 minutos destinado a avaliadores técnicos, explicando as funcionalidades avançadas do nosso novo dispositivo de hardware. A apresentação visual deve ser altamente informativa, com anotações gráficas detalhadas e uma narração explicativa precisa, garantindo que cada aspecto técnico seja claramente comunicado. Use os avatares AI do HeyGen para um apresentador profissional e a capacidade de redimensionamento e exportação de Proporção de aspecto para garantir visualização ideal em várias plataformas ao gerar demonstrações de produtos.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Visão Geral de Produtos

Crie vídeos de visão geral de produtos envolventes com a plataforma intuitiva do HeyGen. Destaque facilmente recursos, realce benefícios e cative seu público em apenas quatro etapas simples.

1
Step 1
Selecione um Modelo ou Comece do Zero
Escolha entre **modelos de vídeo** pré-desenhados ou comece com uma tela em branco para rapidamente estabelecer a base para seu vídeo de visão geral de produto envolvente.
2
Step 2
Adicione Sua História de Produto com AI
Utilize **narrações em AI** para uma narração clara ou grave sua tela e câmera para demonstrar recursos do produto, tornando sua mensagem envolvente e informativa.
3
Step 3
Aplique Personalização de Marca e Finalize
Integre sua **personalização de marca** adicionando logotipos e cores da marca para garantir que seu vídeo de visão geral de produto pareça profissional e se alinhe perfeitamente com sua identidade.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo de Alta Conversão
Facilmente **Exporte como MP4** em alta resolução, depois compartilhe seus vídeos de visão geral de produto envolventes diretamente por e-mail, redes sociais ou incorpore-os para alcançar seu público de forma eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque o Valor do Produto com Histórias de Sucesso

.

Desenvolva depoimentos em vídeo envolventes que demonstrem claramente o impacto e os benefícios do seu produto através de experiências reais de clientes.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de demonstração de produtos?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos de demonstração de produtos através de sua plataforma intuitiva e alimentada por AI e um editor fácil de arrastar e soltar. Isso permite que os usuários montem rapidamente narrativas envolventes para apresentar produtos.

O HeyGen suporta personalização de marca e recursos avançados de gravação para vídeos de produtos?

Sim, o HeyGen permite uma personalização robusta de marca para todos os seus vídeos de produtos. Ele também inclui um gravador de tela e câmera integrado, narrações em AI e geração automática de legendas, garantindo uma saída profissional e com marca.

Quais recursos técnicos o HeyGen oferece para criar demonstrações de produtos interativas?

O HeyGen fornece recursos técnicos avançados para demonstrações de produtos interativas, como ramificação condicional e links rastreáveis para análises detalhadas. Os usuários também podem exportar suas demonstrações de alta qualidade como MP4 ou compartilhá-las facilmente por e-mail e redes sociais.

Quais opções de saída o HeyGen oferece para vídeos profissionais de visão geral de produtos?

O HeyGen garante vídeos de visão geral de produtos de alta qualidade e profissionais, oferecendo avatares AI, uma biblioteca abrangente de modelos de vídeo e exportações de vídeo em resolução HD 1080p. Sua capacidade de texto-para-vídeo a partir de roteiro agiliza a produção, levando a vídeos de produtos de alta conversão.

