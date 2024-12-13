Crie Vídeos de Treinamento de Marketing de Produto que Impulsionam Vendas

Transforme suas demonstrações de produto em conteúdo envolvente com texto para vídeo, aumentando a compreensão e adoção do cliente.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Revolucione seu treinamento de produto com um vídeo informativo de 45 segundos projetado para novos contratados e equipes de vendas. Com um estilo visual limpo e moderno e narração calma, este vídeo de integração garantirá uma transferência de conhecimento perfeita, aproveitando os avatares de IA da HeyGen para uma entrega consistente e envolvente.
Prompt de Exemplo 2
Imagine criar uma campanha de vídeo de marketing poderosa de 30 segundos para redes sociais que instantaneamente chama a atenção de criadores de conteúdo e profissionais de marketing digital. Aproveite os modelos e cenas profissionalmente projetados da HeyGen para alcançar um estilo visual dinâmico e atraente com música envolvente, transformando seus esforços de conteúdo de marca.
Prompt de Exemplo 3
Garanta que seu próximo vídeo de treinamento de marketing de produto deixe uma impressão duradoura em clientes potenciais e gerentes de produto desenvolvendo uma demonstração de produto polida de 60 segundos. Com um estilo visual elegante e ilustrativo, este vídeo pode aproveitar a geração de narração da HeyGen para fornecer uma narração autoritária e clara, detalhando efetivamente cada aspecto do produto.
imagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Treinamento de Marketing de Produto

Transforme seu conhecimento de produto em vídeos de treinamento envolventes e profissionais de forma rápida e eficiente usando as poderosas ferramentas de IA da HeyGen.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece delineando sua demonstração de produto ou conteúdo de treinamento. Use o recurso de texto para vídeo para transformar suas ideias em uma narrativa visual para sua demonstração de produto.
2
Step 2
Adicione Avatares de IA e Visuais
Dê vida ao seu vídeo de treinamento adicionando um avatar de IA para narrar seu conteúdo. Enriqueça sua mensagem com mídia relevante da extensa biblioteca para explicar ainda mais seu produto.
3
Step 3
Aplique Sua Identidade de Marca
Personalize seu vídeo de marketing de produto aplicando as cores, fontes e logotipo específicos da sua marca usando os controles de branding. Isso garante que seu conteúdo de marca seja consistente e profissional.
4
Step 4
Exporte e Distribua
Uma vez que seu vídeo de treinamento de produto esteja completo, exporte-o no formato de proporção desejado. Compartilhe seus vídeos explicativos finalizados em todos os seus canais de marketing para alcançar seu público de forma eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Vídeos de Marketing de Produto Envolventes para Redes Sociais

Produza rapidamente vídeos de marketing de produto cativantes e clipes para redes sociais, gerando interesse e conscientização para seu produto.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento de marketing de produto envolventes?

A HeyGen capacita os usuários a criar vídeos de treinamento de marketing de produto de forma eficiente, usando avatares de IA avançados e tecnologia de texto para vídeo. Nossa plataforma oferece um editor de arrastar e soltar fácil de usar e modelos profissionalmente projetados para acelerar seus esforços de marketing em vídeo.

Quais ferramentas a HeyGen oferece para produção rápida de vídeos de marketing e vídeos explicativos?

A HeyGen oferece robustas ferramentas de marketing em vídeo com IA que aceleram significativamente a produção de vídeos explicativos e vídeos de integração. Com capacidades de texto para vídeo e geração de narração realista, você pode transformar seus roteiros em vídeos polidos em minutos.

Como a HeyGen garante que meus vídeos de marketing de produto mantenham consistência de marca e profissionalismo?

A HeyGen permite que você crie conteúdo profissional e de marca com extensos controles de branding para logotipos e cores, garantindo que cada vídeo esteja alinhado com sua identidade corporativa. Utilize nossos modelos profissionalmente projetados como ponto de partida para criar vídeos de marketing de produto de alta qualidade sem esforço.

Além da edição básica, como a HeyGen melhora a criação de demonstrações de produto e vídeos para redes sociais?

A HeyGen eleva os vídeos de demonstração de produto e conteúdo para redes sociais através de avatares de IA dinâmicos e redimensionamento flexível de proporção para várias plataformas. Isso a torna uma ferramenta abrangente de marketing em vídeo para contar histórias de produto impactantes e versáteis.

