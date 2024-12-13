Crie Vídeos de Treinamento do Ciclo de Vida do Produto com Facilidade

Simplifique o Treinamento de Gestão do Ciclo de Vida do Produto e explique sistemas PLM complexos usando séries de vídeos profissionais, impulsionados pelos avatares de IA da HeyGen.

520/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de treinamento técnico de 1,5 minuto direcionado a profissionais de TI e administradores de sistemas, demonstrando as etapas críticas envolvidas na integração do PLM com sistemas de manufatura existentes. O vídeo deve adotar um estilo visual informativo, com ênfase em gravações de tela e anotações precisas, garantindo que todo o jargão técnico seja claramente explicado. Implemente legendas usando a HeyGen para melhorar a compreensão e acessibilidade para diversas preferências de aprendizado.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo envolvente de 2 minutos voltado para partes interessadas de negócios e líderes de equipe, ilustrando como um fio digital unificado elimina silos de dados ao longo do ciclo de vida do desenvolvimento de produtos. O estilo visual deve ser dinâmico e visualmente atraente, usando gráficos animados para representar o fluxo e a conexão de dados, acompanhado por uma narração profissional e animada. Utilize os avatares de IA da HeyGen para apresentar os principais benefícios e insights, tornando o tópico complexo mais acessível.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo tutorial focado de 45 segundos para usuários técnicos e designers CAD, demonstrando o processo de criação de projetos dentro de um espaço de trabalho PLM, destacando a sincronização de componentes. A apresentação visual deve ser no estilo tutorial, apresentando instruções claras passo a passo e destaques na tela, com uma narração instrucional concisa. Acelere a criação aproveitando os modelos e cenas da HeyGen para um visual polido e profissional.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Treinamento do Ciclo de Vida do Produto

Desenvolva perfeitamente vídeos de treinamento abrangentes para Gestão do Ciclo de Vida do Produto usando as ferramentas intuitivas da HeyGen, capacitando suas equipes com conhecimento essencial.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Elabore conteúdo abrangente cobrindo as principais etapas do ciclo de vida do desenvolvimento de produtos. Aproveite o recurso de texto para vídeo da HeyGen para transformar instantaneamente seu roteiro em uma base de vídeo.
2
Step 2
Escolha Avatares de IA Envolventes
Selecione avatares de IA adequados para apresentar seu conteúdo de treinamento. Isso aumenta o engajamento e traz um toque profissional à sua série de vídeos PLM, tornando tópicos complexos mais acessíveis.
3
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Integre visuais relevantes para ilustrar fluxos de trabalho do PLM e garantir clareza. Aplique o logotipo e as cores da sua marca usando os controles de branding da HeyGen para manter a consistência e o profissionalismo.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seus vídeos de treinamento selecionando a proporção de aspecto ideal e exportando-os. Distribua esses recursos valiosos em toda a sua organização para apoiar a compreensão e adoção eficaz do sistema PLM.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Conceitos Técnicos Complexos

.

Transforme conceitos complexos de PLM e fluxos de trabalho técnicos em vídeos de treinamento claros e digeríveis, tornando informações complexas acessíveis a todos os aprendizes.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento do ciclo de vida do produto?

A HeyGen capacita os usuários a criar vídeos de treinamento do ciclo de vida do produto de forma eficiente, transformando roteiros em conteúdos envolventes com avatares de IA e capacidades de texto para vídeo. Isso acelera o desenvolvimento de uma série de vídeos abrangente para todo o ciclo de vida do desenvolvimento de produtos.

Qual é o papel da HeyGen na explicação da integração do PLM e fluxos de trabalho técnicos?

A HeyGen auxilia na desmistificação da integração complexa do PLM e fluxos de trabalho técnicos, permitindo que você produza facilmente vídeos de treinamento claros e visualmente ricos. Esses vídeos podem articular como diferentes componentes se sincronizam dentro do seu sistema PLM, melhorando a compreensão ao longo do seu fio digital.

A HeyGen oferece recursos para manter a consistência da marca no Treinamento de Gestão do Ciclo de Vida do Produto?

Absolutamente, a HeyGen fornece controles de marca robustos, incluindo personalização de logotipo e cores, juntamente com vários modelos e cenas para garantir que sua série de vídeos de Treinamento de Gestão do Ciclo de Vida do Produto mantenha uma aparência consistente e profissional. Isso simplifica a criação e publicação de projetos em toda a sua organização.

A HeyGen pode ajudar as organizações a lidar com silos de dados ao fornecer treinamento de PLM?

Sim, ao fornecer uma ferramenta poderosa para gerar conteúdo claro e consistente, a HeyGen pode ajudar a superar silos de dados no treinamento de PLM. Ela permite que você comunique efetivamente informações complexas sobre ambientes de design e sistemas de manufatura, garantindo que todas as partes interessadas compreendam fluxos de trabalho cruciais.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo