Não, o HeyGen é projetado para ser um Gerador de Vídeo com IA intuitivo e criador de vídeos de produto, não exigindo habilidades técnicas avançadas. Sua interface amigável permite que você crie vídeos de anúncio de lançamento de produto profissionais de forma eficiente, transformando roteiros em conteúdo de vídeo de alta qualidade com facilidade.