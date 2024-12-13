Crie Vídeos de Anúncio de Lançamento de Produto com IA

Gere campanhas de lançamento de produto sem esforço. Transforme seus roteiros em vídeos envolventes usando poderosas capacidades de texto para vídeo.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo explicativo de produto profissional de 60 segundos anunciando uma nova plataforma de análise B2B, voltada para proprietários de pequenas empresas e tomadores de decisão B2B. O estilo visual deve ser limpo, claro e informativo, semelhante a um infográfico com transições suaves, acompanhado por uma narração confiante e articulada. Aproveite os avatares de IA e a geração de narração do HeyGen para entregar uma narrativa estratégica que destaque os benefícios da plataforma e simplifique informações complexas.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo vibrante de revelação de produto de 45 segundos para um dispositivo inteligente ecológico para casa, destinado a consumidores em geral focados em vida sustentável. O estilo visual deve ser brilhante, convidativo e acolhedor, mostrando luz natural e interações do usuário, com música de fundo leve e animada. Utilize os modelos e cenas do HeyGen e a capacidade de adicionar legendas para ilustrar claramente a facilidade de uso do dispositivo e seu impacto positivo, garantindo um vídeo de produto altamente envolvente.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de demonstração e apresentação de 50 segundos para um software único de criação de arte digital, direcionado a artistas profissionais e hobbistas criativos. A estética visual deve ser evocativa e artística, com transições cinematográficas e closes de obras de arte digital, sublinhados por música ambiente e inspiradora. Empregue o recurso de redimensionamento de proporção e exportação do HeyGen para otimizar para várias plataformas e utilize o suporte de biblioteca de mídia/estoque para aprimorar a narrativa estratégica, mostrando os recursos inovadores do software para seu público específico.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Anúncio de Lançamento de Produto

Gere vídeos de lançamento de produto envolventes e visualmente impressionantes em minutos com o HeyGen, projetados para engajar seu público e gerar entusiasmo.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Crie sua história de produto cativante. Aproveite a capacidade de texto para vídeo do HeyGen para transformar seu roteiro de vídeo em visuais dinâmicos sem esforço.
2
Step 2
Carregue Seus Recursos
Personalize seu anúncio carregando seus visuais de produto únicos, logotipos e elementos de marca. O suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen ajuda você a integrar perfeitamente todos os seus recursos carregados.
3
Step 3
Selecione Visuais e Estilo
Personalize seu vídeo selecionando entre vários modelos e cenas, garantindo que seu anúncio de lançamento de produto se alinhe perfeitamente com a identidade da sua marca.
4
Step 4
Exporte e Publique
Prepare seu vídeo de lançamento de produto para qualquer plataforma. Utilize o redimensionamento de proporção e exportações para garantir que seu vídeo esteja otimizado e pronto para gerar resultados reais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire e eleve o público com vídeos motivacionais

Crie vídeos de revelação de produto envolventes e inspiradores que gerem expectativa e conectem emocionalmente com seu público-alvo.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar o apelo visual dos meus vídeos de lançamento de produto?

O HeyGen capacita você a criar vídeos de lançamento visualmente impressionantes com visuais cinematográficos ricos em movimento e animações envolventes. Você pode aproveitar a saída de qualidade de estúdio, modelos e gráficos em movimento para cativar seu público e elevar sua campanha de lançamento de produto.

Que tipos de vídeos de lançamento de produto posso criar com o HeyGen?

Com o HeyGen, você pode produzir uma variedade de vídeos de lançamento de produto impactantes, incluindo vídeos de revelação de produto envolventes, vídeos detalhados de demonstração e apresentação, e vídeos teaser emocionantes. Nosso Gerador de Vídeo com IA simplifica a criação de vídeos explicativos envolventes para mostrar seu produto de forma eficaz.

Como o HeyGen apoia a personalização criativa para o lançamento de produto da minha marca?

O HeyGen oferece controles de marca robustos e modelos personalizáveis, permitindo que você mantenha uma identidade de marca consistente em suas campanhas de lançamento de produto. Você pode facilmente personalizar o formato e o tom, ajustar proporções e incorporar narrativa estratégica para ressoar com seu público-alvo.

Preciso de habilidades avançadas de edição de vídeo para criar vídeos profissionais de lançamento de produto usando o HeyGen?

Não, o HeyGen é projetado para ser um Gerador de Vídeo com IA intuitivo e criador de vídeos de produto, não exigindo habilidades técnicas avançadas. Sua interface amigável permite que você crie vídeos de anúncio de lançamento de produto profissionais de forma eficiente, transformando roteiros em conteúdo de vídeo de alta qualidade com facilidade.

