Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Crie um vídeo explicativo de produto profissional de 60 segundos anunciando uma nova plataforma de análise B2B, voltada para proprietários de pequenas empresas e tomadores de decisão B2B. O estilo visual deve ser limpo, claro e informativo, semelhante a um infográfico com transições suaves, acompanhado por uma narração confiante e articulada. Aproveite os avatares de IA e a geração de narração do HeyGen para entregar uma narrativa estratégica que destaque os benefícios da plataforma e simplifique informações complexas.
Desenvolva um vídeo vibrante de revelação de produto de 45 segundos para um dispositivo inteligente ecológico para casa, destinado a consumidores em geral focados em vida sustentável. O estilo visual deve ser brilhante, convidativo e acolhedor, mostrando luz natural e interações do usuário, com música de fundo leve e animada. Utilize os modelos e cenas do HeyGen e a capacidade de adicionar legendas para ilustrar claramente a facilidade de uso do dispositivo e seu impacto positivo, garantindo um vídeo de produto altamente envolvente.
Produza um vídeo de demonstração e apresentação de 50 segundos para um software único de criação de arte digital, direcionado a artistas profissionais e hobbistas criativos. A estética visual deve ser evocativa e artística, com transições cinematográficas e closes de obras de arte digital, sublinhados por música ambiente e inspiradora. Empregue o recurso de redimensionamento de proporção e exportação do HeyGen para otimizar para várias plataformas e utilize o suporte de biblioteca de mídia/estoque para aprimorar a narrativa estratégica, mostrando os recursos inovadores do software para seu público específico.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Criação de anúncios de alto desempenho em minutos com vídeo de IA.
Produza rapidamente anúncios de lançamento de produto de alto impacto que capturam a atenção e geram interesse inicial para suas novas ofertas.
Gere vídeos e clipes envolventes para redes sociais em minutos.
Crie teasers dinâmicos para redes sociais e clipes de anúncio sem esforço, maximizando o alcance de suas campanhas de lançamento de produto.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode melhorar o apelo visual dos meus vídeos de lançamento de produto?
O HeyGen capacita você a criar vídeos de lançamento visualmente impressionantes com visuais cinematográficos ricos em movimento e animações envolventes. Você pode aproveitar a saída de qualidade de estúdio, modelos e gráficos em movimento para cativar seu público e elevar sua campanha de lançamento de produto.
Que tipos de vídeos de lançamento de produto posso criar com o HeyGen?
Com o HeyGen, você pode produzir uma variedade de vídeos de lançamento de produto impactantes, incluindo vídeos de revelação de produto envolventes, vídeos detalhados de demonstração e apresentação, e vídeos teaser emocionantes. Nosso Gerador de Vídeo com IA simplifica a criação de vídeos explicativos envolventes para mostrar seu produto de forma eficaz.
Como o HeyGen apoia a personalização criativa para o lançamento de produto da minha marca?
O HeyGen oferece controles de marca robustos e modelos personalizáveis, permitindo que você mantenha uma identidade de marca consistente em suas campanhas de lançamento de produto. Você pode facilmente personalizar o formato e o tom, ajustar proporções e incorporar narrativa estratégica para ressoar com seu público-alvo.
Preciso de habilidades avançadas de edição de vídeo para criar vídeos profissionais de lançamento de produto usando o HeyGen?
Não, o HeyGen é projetado para ser um Gerador de Vídeo com IA intuitivo e criador de vídeos de produto, não exigindo habilidades técnicas avançadas. Sua interface amigável permite que você crie vídeos de anúncio de lançamento de produto profissionais de forma eficiente, transformando roteiros em conteúdo de vídeo de alta qualidade com facilidade.