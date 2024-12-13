Crie Vídeos de Conhecimento de Produto Rápida e Eficazmente

Aumente a eficiência da educação e treinamento de clientes com criação de vídeo impulsionada por AI e geração de Narração sem esforço.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenhe um vídeo de treinamento de produto de 90 segundos estruturado como um guia passo a passo, voltado para clientes existentes que enfrentam um problema técnico frequente. Adote um estilo visual de apoio e informativo, incorporando anotações claras na tela e um narrador calmo. Utilize os extensos Modelos e cenas do HeyGen para configurar rapidamente a estrutura do vídeo e inclua Legendas para acessibilidade.
Prompt de Exemplo 2
Produza uma peça de documentação em vídeo de 2 minutos detalhando uma recente atualização complexa de API, destinada à equipe de desenvolvimento interna. A apresentação visual deve ser direta e técnica, possivelmente usando trechos de código e diagramas. Implante um avatar AI para apresentar as informações claramente, aprimorando as capacidades do HeyGen para geração de Narração a fim de fornecer explicações técnicas precisas.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de produto dinâmico de 45 segundos para equipes de vendas destacarem o principal benefício de uma próxima funcionalidade do produto para potenciais clientes. O estilo visual deve ser envolvente e persuasivo, utilizando mídia de estoque vibrante e música de fundo animada. Aproveite o suporte de Biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para encontrar visuais atraentes e garantir a entrega perfeita em várias plataformas com redimensionamento de Proporção e exportações.
step preview
Copie o prompt
step preview
Cole na caixa de Criação
step preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Criação de Vídeos de Conhecimento de Produto

Desenvolva rapidamente vídeos de conhecimento de produto envolventes para educação e treinamento de clientes aproveitando ferramentas impulsionadas por AI e recursos intuitivos.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro ou Modelo de Vídeo
Comece colando seu roteiro de texto, que a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen usará como base para seu conteúdo.
2
Step 2
Escolha Seu Narrador AI
Selecione entre uma variedade diversificada de avatares AI para servir como apresentador do seu vídeo de conhecimento de produto, adicionando um toque profissional e envolvente.
3
Step 3
Adicione Demonstrações Visuais
Aumente a clareza adicionando gravações de tela de forma integrada para guiar visualmente os espectadores através das funcionalidades e etapas do produto.
4
Step 4
Aplique a Marca e Exporte
Finalize seu vídeo utilizando controles de marca para aplicar o logotipo e as cores da sua empresa, depois exporte sua criação polida sem esforço.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Informações Complexas de Produto

.

Transforme especificações e funcionalidades complexas de produto em documentação em vídeo fácil de entender, tornando tópicos complexos acessíveis para todos os usuários.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos de conhecimento de produto de forma eficiente?

O HeyGen permite que você gere vídeos de conhecimento de produto de alta qualidade usando AI generativa. Você pode aproveitar avatares AI e narrações AI a partir de roteiros de vídeo, tornando o processo automatizado e escalável para a educação de clientes.

Quais recursos técnicos o HeyGen oferece para personalizar vídeos de treinamento de produto?

O HeyGen fornece um editor de arrastar e soltar, modelos de vídeo e controles de marca para personalizar totalmente seus vídeos de treinamento de produto. Você também pode adicionar gravações de tela e legendas para conteúdo abrangente de aprendizado e desenvolvimento.

O HeyGen pode ser usado para criar documentação em vídeo detalhada?

Absolutamente, o HeyGen é um criador de vídeos de produto eficaz para produzir documentação em vídeo detalhada. Ele suporta a adição de legendas, garantindo que seus guias passo a passo e conteúdo técnico sejam acessíveis e fáceis de entender.

Como o HeyGen facilita narrações AI para vídeos de produto?

A poderosa capacidade de geração de narração do HeyGen transforma seus roteiros de vídeo em narrações AI com som natural para todos os seus vídeos de produto. Isso agiliza a criação de conteúdo, permitindo a produção rápida de tutoriais e demonstrações envolventes.

