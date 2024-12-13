Crie Vídeos de Descontinuação de Produtos: Um Guia Simples

Automatize mensagens claras de descontinuação, reduzindo a confusão e aumentando a confiança com avatares de IA realistas.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo profissional de 60 segundos direcionado a usuários técnicos e clientes empresariais, detalhando claramente um aviso de descontinuação significativo para um recurso principal. Este vídeo deve adotar um estilo visual conciso e informativo, com suporte de texto na tela e uma narração confiante gerada por IA, aproveitando a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen para explicar o raciocínio e o caminho a seguir de forma eficaz.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de anúncio de 30 segundos para usuários de uma versão desatualizada do produto, orientando-os para uma nova e melhorada solução após a descontinuação do produto. O estilo visual deve ser animado e positivo, destacando os novos recursos de forma fluida, com uma voz amigável. Utilize os "Templates & scenes" da HeyGen para criar uma mensagem visualmente envolvente e fácil de entender que encoraje uma transição suave.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo de história envolvente de 50 segundos voltado para uma base de usuários geral, explicando a descontinuação de um componente de produto querido, mas subutilizado, com empatia. O vídeo deve empregar um estilo de comunicação visual amigável e acessível, talvez com um personagem animado, apoiado por uma geração de voz calorosa para transmitir a mensagem claramente e minimizar a frustração do usuário, tornando o 'porquê' facilmente compreensível.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona a Criação de Vídeos de Descontinuação de Produtos

Comunique claramente as mudanças de produto e guie os usuários com vídeos de descontinuação envolventes e profissionais, fomentando a confiança do cliente e garantindo uma transição suave.

Step 1
Escolha um Template de Descontinuação
Selecione entre o "Template de Vídeos de Descontinuação de Produtos" profissionalmente projetado ou comece com uma tela em branco para estruturar sua mensagem de forma eficaz. Aproveite os "Templates & scenes" para iniciar seu processo de criação.
Step 2
Adicione Sua Mensagem e Visuais
Elabore seu roteiro, explicando as razões da descontinuação e o caminho a seguir. Incorpore "avatares de IA" para apresentar sua mensagem com um toque humano, aumentando o engajamento.
Step 3
Aplique Narrações e Legendas
Gere uma narração profissional para articular sua mensagem de descontinuação de forma eficaz. Aumente a clareza e o alcance para "Comunicação com o Cliente" gerando automaticamente "Legendas" para seu vídeo.
Step 4
Exporte Seu Vídeo Final
Revise seu vídeo para precisão e tom. Uma vez finalizado, "Exporte" seu vídeo profissional em vários formatos de proporção adequados para diferentes plataformas, garantindo ampla distribuição de seus "avisos de descontinuação".

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Melhore a Transição e Educação do Usuário

Melhore a compreensão e adoção de novas soluções pelos clientes com explicações em vídeo envolventes e impulsionadas por IA durante as transições de produtos.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de descontinuação de produtos de forma eficaz?

A HeyGen capacita você a criar vídeos profissionais de descontinuação de produtos de forma eficiente, usando avatares de IA e tecnologia avançada de texto-para-vídeo, garantindo uma comunicação clara com o cliente.

A HeyGen oferece templates para mensagens de descontinuação de produtos?

Sim, a HeyGen fornece templates de vídeo personalizáveis especificamente projetados para descontinuação de produtos, permitindo que você crie histórias envolventes e entregue avisos de descontinuação sensíveis com um tom de mensagem profissional.

Qual é o papel dos avatares de IA na comunicação de descontinuação?

Os avatares de IA realistas e os Atores de Voz de IA da HeyGen fornecem um rosto e uma voz consistentes e confiáveis para seus vídeos de descontinuação de produtos, aprimorando a comunicação visual e mantendo o profissionalismo da marca.

A HeyGen pode automatizar a produção de anúncios de descontinuação?

A HeyGen simplifica o processo de criação de conteúdo para vídeos de descontinuação de produtos, transformando roteiros em anúncios de vídeo profissionais rapidamente, tornando a automação de mensagens de descontinuação de produtos mais simples para sua equipe.

