Crie Vídeos de Demonstração de Produto Facilmente e Eficazmente

Crie demonstrações de produto envolventes que cativam seu público, aproveitando a poderosa geração de narração da HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo dinâmico de demonstração de produto de 90 segundos anunciando a última atualização de software, voltado para usuários existentes que regularmente criam vídeos de demonstração de produto. Empregue um estilo visual energético com transições envolventes e uma trilha sonora cativante, utilizando o recurso de texto para vídeo da HeyGen para gerar rapidamente diálogos e legendas proeminentes para acessibilidade.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo tutorial conciso de 45 segundos para novos usuários, guiando-os pela configuração inicial de uma funcionalidade chave usando vários modelos de vídeo. O estilo visual deve ser amigável e fácil de seguir, com uma narração calorosa e encorajadora. Utilize os diversos modelos e cenas da HeyGen e o suporte de biblioteca de mídia/estoque relevante para ilustrar cada etapa de forma clara e eficaz.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo abrangente de demonstração de produto interativo de 2 minutos comparando duas funcionalidades avançadas para potenciais tomadores de decisão, destacando suas vantagens distintas. Mantenha um estilo visual autoritário com gráficos nítidos e uma geração de narração persuasiva. Garanta visualização ideal em várias plataformas utilizando as capacidades de redimensionamento de proporção e exportação da HeyGen.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Demonstração de Produto

Crie vídeos de demonstração de produto atraentes e profissionais com facilidade usando ferramentas intuitivas e recursos com tecnologia AI, envolvendo seu público de forma eficaz.

1
Step 1
Selecione um Modelo ou Comece do Zero
Escolha entre uma variedade de modelos de vídeo projetados por especialistas ou comece com uma tela em branco para rapidamente construir a base para seus vídeos de demonstração de produto.
2
Step 2
Adicione Seu Roteiro e Narração de AI
Cole seu roteiro de demonstração de produto no editor e gere uma narração de AI com som natural em vários idiomas, dando vida à sua apresentação.
3
Step 3
Aplique Branding e Visuais Personalizados
Personalize sua demonstração de produto aplicando seu branding personalizado, incluindo logotipos e cores da marca, e integre mídia adicional como capturas de tela ou vídeos.
4
Step 4
Exporte e Distribua Sua Demonstração
Finalize seu vídeo de demonstração de produto e exporte como MP4 em alta definição, pronto para ser compartilhado em todas as suas plataformas e alcançar seu público-alvo.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque o Valor do Produto com Histórias de Clientes

Aproveite vídeos de AI envolventes para destacar sucessos reais de clientes, demonstrando efetivamente o impacto e o valor do seu produto.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar na criação de vídeos de demonstração de produto avançados e interativos?

A HeyGen capacita os usuários a criar vídeos de demonstração de produto sofisticados e interativos integrando recursos com tecnologia AI, como avatares de AI e narrações profissionais de AI. Você pode facilmente gravar demonstrações interativas com gravações de tela, movimento suave do mouse e zoom automático, garantindo uma apresentação dinâmica do seu produto.

Quais recursos tornam a HeyGen um criador de vídeos de produto eficiente?

A HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de produto com seu editor intuitivo de arrastar e soltar e uma extensa biblioteca de modelos de vídeo. Este poderoso criador de vídeos de produto permite que você construa rapidamente demonstrações de produto envolventes sem experiência prévia em edição de vídeo.

Posso personalizar meus vídeos de demonstração de produto com a HeyGen para corresponder à minha marca?

Absolutamente, a HeyGen oferece opções abrangentes de personalização para garantir que seus vídeos de demonstração de produto se alinhem perfeitamente com a identidade da sua marca. Você pode aplicar branding personalizado, incorporar seu logotipo, escolher cores da marca e adicionar legendas para acessibilidade.

Quais opções de exportação estão disponíveis para vídeos de demonstração de produto criados com a HeyGen?

A HeyGen permite que você exporte seus vídeos de demonstração de produto finalizados como arquivos MP4 de alta resolução, garantindo qualidade profissional para todas as suas necessidades. Essas demonstrações de produto personalizáveis podem então ser facilmente compartilhadas em várias plataformas.

