Absolutamente, a HeyGen torna simples criar vídeos com instruções detalhadas passo a passo para criar uma solicitação de compra. Você pode usar a funcionalidade de texto-para-vídeo e geração de narração para guiar os usuários na adição de itens, seleção de fornecedores e envio de solicitações para aprovação, tornando-se uma excelente ferramenta para tutoriais em vídeo.