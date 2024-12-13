Crie Vídeos de Solicitação de Compras com IA

Transforme seu treinamento de compras. Crie facilmente vídeos de instruções passo a passo usando a geração de narração eficiente da HeyGen, tornando processos complexos simples de entender.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo dinâmico de 45 segundos direcionado a gerentes de compras, mostrando como o vídeo pode ajudar a otimizar o processo de compras. Este vídeo envolvente, com visuais no estilo infográfico e uma trilha sonora animada e autoritária, usa o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para transformar rapidamente melhorias de processo em uma mensagem impactante.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de comunicação interna amigável de 30 segundos para todos os funcionários da empresa, incentivando-os a criar vídeos de solicitação de compras para necessidades comuns dos departamentos. Com um estilo visual ilustrativo e uma trilha sonora conversacional e acessível, este vídeo destaca a facilidade de uso ao utilizar os diversos Modelos & cenas da HeyGen para começar rapidamente.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo tutorial prático de 50 segundos voltado para membros da equipe de compras, mostrando como criar vídeos que detalham claramente etapas como adicionar itens e selecionar fornecedores. Com um estilo visual semelhante a captura de tela e uma voz calma e orientadora, este vídeo melhora a clareza usando o suporte de biblioteca de Mídia/estoque da HeyGen para visuais relevantes e garante acessibilidade com Legendas automáticas.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona a Criação de Vídeos de Solicitação de Compras

Otimize seu processo de compras e comunique claramente as necessidades com vídeos envolventes e profissionais, acelerando aprovações e reduzindo mal-entendidos.

1
Step 1
Escreva Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando seu roteiro de solicitação de compras. Em seguida, selecione entre vários avatares de IA da HeyGen para narrar sua mensagem, dando ao seu vídeo um apresentador profissional.
2
Step 2
Aprimore com Narração e Mídia
Eleve a mensagem do seu vídeo utilizando a geração de narração da HeyGen para adicionar uma narração clara e profissional. Complete isso com visuais relevantes da extensa biblioteca de mídia.
3
Step 3
Aplique Marca e Legendas
Garanta a consistência da marca aplicando os controles de marca da sua empresa, incluindo logotipos e cores personalizados. Aumente a acessibilidade e a compreensão com legendas automáticas geradas.
4
Step 4
Gere e Compartilhe Seu Vídeo
Uma vez que seu vídeo esteja completo, gere-o para exportação. Utilize o recurso de redimensionamento de proporção de aspecto para adaptar seu vídeo para diferentes plataformas, pronto para compartilhamento e aprovação eficientes.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Fluxos de Trabalho de Compras

Desmistifique submissões de solicitações de compras complexas e fluxos de aprovação em instruções de vídeo claras e fáceis de seguir para todas as partes interessadas.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de solicitação de compras envolventes?

A HeyGen capacita você a criar vídeos de solicitação de compras de alta qualidade de forma fácil, transformando seus roteiros em visuais dinâmicos com avatares de IA e narrações realistas. Isso permite uma criação de vídeo criativa e eficiente para comunicar claramente suas necessidades de compra.

Quais recursos a HeyGen oferece para otimizar o processo de compras com vídeo?

A HeyGen otimiza o processo de compras ao permitir a criação rápida de vídeos a partir de texto, perfeito para instruções claras sobre como adicionar itens, selecionar fornecedores e enviar solicitações para aprovação. Seus modelos personalizáveis e controles de marca garantem vídeos de solicitação consistentes e profissionais.

Posso incluir instruções passo a passo para Criar uma Solicitação de Compra com a HeyGen?

Absolutamente, a HeyGen torna simples criar vídeos com instruções detalhadas passo a passo para criar uma solicitação de compra. Você pode usar a funcionalidade de texto-para-vídeo e geração de narração para guiar os usuários na adição de itens, seleção de fornecedores e envio de solicitações para aprovação, tornando-se uma excelente ferramenta para tutoriais em vídeo.

Como a HeyGen garante qualidade profissional para vídeos de treinamento de compras?

A HeyGen garante qualidade profissional para vídeos de treinamento de compras através de recursos como controles de marca personalizáveis, legendas automáticas e exportações em alta resolução. Essas ferramentas ajudam a manter uma aparência consistente e polida e melhoram o aprendizado para todos os seus tutoriais em vídeo de compras.

