Crie Vídeos de Processos de Compras Facilmente com AI

Produza vídeos de processos de compras envolventes e econômicos sem esforço. Use avatares AI para simplificar o treinamento e aprimorar sua estratégia de compras.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo informativo de 1,5 minuto para novos contratados e especialistas em compras, explicando as principais práticas recomendadas em gestão de compras. O vídeo deve apresentar uma estética visual moderna e limpa, com um avatar AI profissional entregando uma narração clara e nítida, demonstrando o poder dos avatares AI para mensagens consistentes.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo de 1 minuto direcionado a equipes de compras e gerentes de fornecedores, destacando o papel crítico de fortes relações com fornecedores. Empregue um estilo visual informativo e amigável com texto em destaque na tela para os pontos principais, garantindo acessibilidade ao utilizar legendas automáticas e demonstrando redimensionamento flexível de proporção para várias plataformas.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de visão estratégica de 2 minutos para a liderança sênior de compras e partes interessadas, delineando os componentes principais de uma estratégia de compras eficaz. Os visuais devem ser ricos e estratégicos, incorporando filmagens de estoque e gráficos atraentes da biblioteca de mídia/suporte de estoque da HeyGen, todos narrados por uma narração calma e confiante gerada diretamente de um roteiro de texto para vídeo.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Processos de Compras

Transforme processos de compras complexos em vídeos envolventes e fáceis de entender com as ferramentas com tecnologia AI da HeyGen, aprimorando sua estratégia de compras e relações com fornecedores de forma eficiente.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro ou Modelo de Vídeo
Comece delineando as etapas do seu processo de compras. Utilize os diversos "Modelos e cenas" da HeyGen ou cole seu roteiro para gerar automaticamente o conteúdo inicial do vídeo, agilizando a criação dos seus "vídeos de processos de compras".
2
Step 2
Selecione um Avatar AI
Aumente o engajamento selecionando um "avatar AI" profissional para narrar seu guia de compras. Nossos avatares fornecem um rosto consistente e amigável para seu conteúdo de treinamento, dando vida aos seus "vídeos de processos de compras".
3
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Integre o logotipo e as cores da sua empresa usando "Controles de branding (logotipo, cores)" para manter a consistência. Isso ajuda a reforçar sua "estratégia de compras" com conteúdo profissional e alinhado à marca que ressoa com seu público.
4
Step 4
Automatize Legendas e Exporte
Aumente a acessibilidade e compreensão utilizando "Legendas/subtítulos" para gerar automaticamente texto preciso para seus vídeos. Este recurso ajuda a "automatizar legendas" de forma eficiente, garantindo que seu conteúdo de "gestão de compras" seja claro para todos os espectadores.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Processos de Compras Complexos

Desmembre estratégias e fluxos de trabalho de compras intrincados em conteúdo de vídeo facilmente digerível, garantindo clareza e compreensão consistente em toda a sua equipe.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de processos de compras?

A HeyGen simplifica a produção de vídeos de processos de compras envolventes utilizando avatares AI e modelos de vídeo com tecnologia AI. Basta inserir seu roteiro, e a capacidade de texto para vídeo da HeyGen gerará conteúdo profissional sem esforço.

A HeyGen oferece recursos para automatizar legendas e traduzir vídeos de compras para audiências globais?

Sim, a HeyGen fornece recursos robustos para automatizar legendas e gerar subtítulos para seus vídeos de processos de compras. Você também pode aproveitar suas capacidades de geração de narração para traduzir vídeos, tornando seu conteúdo acessível a um público internacional mais amplo.

Quais controles de branding estão disponíveis na HeyGen para vídeos profissionais de gestão de compras?

A HeyGen permite que você mantenha uma identidade de marca consistente em seus vídeos de gestão de compras por meio de controles de branding abrangentes. Aplique facilmente o logotipo da sua empresa e cores personalizadas para garantir que todos os seus vídeos envolventes estejam alinhados com seus padrões corporativos.

A HeyGen pode fornecer um porta-voz AI para vídeos profissionais de estratégia de compras?

Absolutamente, a HeyGen permite que você utilize avatares AI realistas como porta-vozes AI profissionais para seus vídeos de estratégia de compras. Esses avatares transmitem sua mensagem de forma clara e consistente, aprimorando o profissionalismo e o impacto do seu conteúdo.

