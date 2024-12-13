Crie Vídeos de Estrutura de Processos: Aumente a Eficiência

Transforme processos empresariais complexos em vídeos claros e acionáveis usando avatares de AI para melhorar a compreensão.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo promocional dinâmico de 45 segundos voltado para equipes de vendas e clientes potenciais, ilustrando um processo de vendas simplificado que impulsiona a transformação digital. O estilo visual deve ser moderno e energético, complementado por uma trilha sonora animada. Utilize os modelos e cenas personalizáveis da HeyGen para construir rapidamente visuais impactantes a partir de um roteiro simples, destacando a eficiência do novo fluxo de trabalho.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo informativo de 30 segundos projetado para equipes internas e gerentes de operações, destacando um aspecto crítico da excelência operacional usando um Modelo de Vídeos de Estrutura de Processos claro. O estilo visual e de áudio deve ser direto e profissional, focando na clareza. Aumente a compreensão com legendas da HeyGen e incorpore imagens de arquivo relevantes da biblioteca de mídia para ilustrar etapas complexas de forma eficaz.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo instrucional de 50 segundos para proprietários de empresas e gerentes de projetos sobre como criar vídeos de estrutura de processos de forma eficiente utilizando modelos alimentados por AI. O estilo visual deve ser elegante e inovador, com uma narração calma e autoritária. Demonstre a versatilidade da HeyGen mostrando cenas de vídeo personalizáveis, garantindo que o resultado final possa ser facilmente adaptado e exportado para várias plataformas usando o recurso de redimensionamento de proporção de aspecto.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Estrutura de Processos

Transforme processos empresariais complexos em guias de vídeo claros e envolventes com as ferramentas de AI da HeyGen, simplificando o treinamento e melhorando a excelência operacional.

1
Step 1
Escolha o Início do Seu Projeto
Selecione um "Modelo de Vídeos de Estrutura de Processos" da nossa biblioteca de "Modelos e cenas" para iniciar a criação do seu vídeo, garantindo uma abordagem estruturada desde o início.
2
Step 2
Adicione um Avatar de AI
Dê vida aos seus "Vídeos de Treinamento em AI" selecionando um "avatar de AI" para apresentar seu conteúdo. Isso utiliza nossa capacidade de "avatares de AI" para adicionar um toque profissional.
3
Step 3
Personalize e Marque Cenas
Aplique sua marca única com "Controles de branding (logotipo, cores)" para garantir que seus "modelos alimentados por AI" reflitam a estética e as diretrizes da sua empresa.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seus "vídeos de treinamento" adicionando "Legendas automáticas" para acessibilidade e maior alcance. Em seguida, exporte seu conteúdo finalizado pronto para distribuição.

Casos de Uso

Esclareça Processos Complexos

Simplifique processos empresariais intrincados e estruturas operacionais em vídeos de AI facilmente digeríveis, melhorando a clareza e a compreensão para todas as partes interessadas.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de estrutura de processos de forma eficiente?

A HeyGen permite que você crie vídeos de estrutura de processos rapidamente usando modelos alimentados por AI e um gerador de texto para vídeo gratuito. Basta inserir seu roteiro, e os avatares de AI e atores de voz de AI da HeyGen darão vida aos seus processos empresariais, garantindo excelência operacional.

A HeyGen oferece modelos para diversos vídeos de treinamento e processos empresariais?

Sim, a HeyGen fornece uma ampla gama de modelos alimentados por AI e cenas de vídeo personalizáveis projetadas para diversas necessidades. Estes são perfeitos para equipes de RH, profissionais de marketing e processos de vendas desenvolverem vídeos de treinamento em AI de forma eficaz.

O que torna a HeyGen uma ferramenta ideal para gerar vídeos de treinamento em AI?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento em AI de alta qualidade aproveitando avatares de AI avançados e um poderoso Porta-voz de AI. Sua plataforma intuitiva permite que os usuários transformem texto em conteúdo de vídeo envolvente com facilidade, apoiando iniciativas de transformação digital.

A HeyGen pode suportar recursos de branding e acessibilidade para meus vídeos de processos?

Absolutamente. A HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores personalizadas em seus vídeos de estrutura de processos. Além disso, o Gerador de Legendas de AI garante acessibilidade, tornando seu conteúdo claro para todos os espectadores.

