O HeyGen simplifica a criação de vídeos de instruções permitindo que você utilize avatares de IA realistas e gere narrações naturais a partir de seus roteiros de texto. Isso permite a produção rápida de vídeos profissionais de automação de processos, que são facilmente adaptáveis para diferentes plataformas através do redimensionamento de proporção de aspecto e diversas opções de exportação para criar vídeos adaptados às suas necessidades.