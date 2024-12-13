Crie Vídeos de Treinamento de Priorização Mais Rápido com IA

Otimize o treinamento e aumente o engajamento para Equipes de RH e Profissionais de Marketing com avatares profissionais de IA.

312/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo envolvente de 60 segundos destinado a gerentes de projeto, explicando a Matriz de Eisenhower dentro de vídeos de matriz de priorização com diagramas informativos e texto na tela, apresentando avatares profissionais de IA para guiar o público pelos conceitos.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo dinâmico de 30 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas, destacando o papel crítico da priorização eficaz na gestão bem-sucedida de projetos, usando cortes rápidos e um estilo visual envolvente, facilmente gerado a partir de um roteiro usando a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo informativo de 45 segundos voltado para colaboradores individuais, oferecendo dicas rápidas e amigáveis para gestão diária de tarefas e priorização, incorporando gráficos simples e garantindo acessibilidade através das legendas automáticas do HeyGen.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Treinamento de Priorização

Transforme facilmente estratégias complexas de priorização em vídeos de treinamento envolventes e profissionais usando a plataforma impulsionada por IA do HeyGen.

1
Step 1
Escolha um Modelo ou Escreva Seu Roteiro
Comece selecionando entre os extensos modelos do HeyGen ou insira seu roteiro diretamente. Isso permite estruturar rapidamente o conteúdo para seus vídeos de matriz de priorização.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar e Voz de IA
Personalize seu treinamento selecionando entre uma variedade diversificada de avatares de IA do HeyGen para apresentar seu conteúdo. Aumente o engajamento com uma narração de IA com som natural.
3
Step 3
Aplique Marca e Visuais
Integre a identidade da sua empresa usando os controles de marca do HeyGen para adicionar logotipos e cores personalizadas. Suplemente sua mensagem com visuais relevantes para ilustrar claramente os conceitos de priorização.
4
Step 4
Gere e Exporte Seu Vídeo
Uma vez finalizado, gere seu vídeo completo de treinamento de priorização. Exporte facilmente em proporções de aspecto ideais, tornando-o pronto para compartilhar com suas equipes de RH ou para distribuição mais ampla.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Conceitos Complexos

.

Transforme matrizes de priorização intrincadas e outros tópicos complexos em vídeos de IA claros e compreensíveis, tornando o treinamento avançado acessível e eficaz para todos.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar as Equipes de RH a criar vídeos de treinamento eficazes?

O HeyGen capacita as Equipes de RH a criar vídeos de treinamento envolventes usando avatares de IA realistas e modelos personalizáveis. Isso agiliza o processo de produção, tornando o aprendizado envolvente e escalável para diversas necessidades de treinamento.

Que tipo de vídeos de treinamento de priorização posso criar com o HeyGen?

Com o HeyGen, você pode facilmente criar diversos vídeos de treinamento de priorização, incluindo aqueles que explicam uma matriz de priorização, usando modelos de vídeo impulsionados por IA. Esses modelos personalizáveis permitem adaptar o conteúdo para conceitos específicos de gestão de tarefas ou gestão de projetos.

O HeyGen suporta recursos como legendas automáticas e narrações de IA para conteúdo de treinamento?

Sim, o HeyGen oferece recursos robustos como geração automática de legendas e narrações de IA, melhorando significativamente a acessibilidade e o engajamento dos seus vídeos de treinamento. Seu Gerador de Texto para Vídeo gratuito converte roteiros em conteúdo de vídeo polido de forma perfeita.

Quem pode se beneficiar do uso do HeyGen para vídeos de treinamento de IA além das Equipes de RH?

O HeyGen é incrivelmente versátil, beneficiando não apenas as Equipes de RH para integração, mas também Profissionais de Marketing para explicações de produtos e vários outros departamentos. Suas capacidades de Porta-voz de IA o tornam ideal para uma ampla gama de vídeos de treinamento de IA e necessidades de comunicação.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo