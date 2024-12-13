Sim, o HeyGen garante branding consistente em todos os seus esforços de marketing de vídeo. Seus controles de branding permitem integrar seu logotipo e cores da marca de forma harmoniosa em qualquer vídeo, ajudando a superar desafios comuns de marketing de vídeo. Essa capacidade garante que seu conteúdo seja sempre profissional e alinhado com a identidade da sua marca.