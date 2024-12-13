Absolutamente, a HeyGen oferece opções robustas de personalização, incluindo controles de marca para integrar o logotipo e as cores da sua empresa de forma harmoniosa. Você também pode aproveitar uma biblioteca de mídia e vários modelos de vídeo para garantir que seus vídeos de segurança no trabalho estejam perfeitamente alinhados com as diretrizes da sua marca e protocolos de segurança específicos.