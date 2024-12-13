Sim, a HeyGen é ideal para produzir vídeos de alta qualidade que podem servir como excelentes recursos para prática de oratória e aprimoramento das habilidades de engajamento do público. Você pode aproveitar os avatares de IA da HeyGen e a geração de narração para articular dicas claras de apresentação, demonstrando linguagem corporal eficaz e variedade vocal.