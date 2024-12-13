Crie Vídeos de Instrução de Pré-embarque com Facilidade

Envolva novos contratados desde o primeiro dia com vídeos de pré-embarque cativantes, usando avatares de IA para dar vida ao seu conteúdo.

483/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Como você pode criar um vídeo instrucional de 90 segundos orientando novos contratados através de sua papelada inicial e acesso ao sistema para o pré-embarque? O objetivo é um estilo visual claro e passo a passo com gráficos animados e uma narração profissional, garantindo que cada detalhe seja facilmente compreensível. Utilize a geração de narração da HeyGen para fornecer instruções nítidas e precisas, tornando esses vídeos envolventes e fáceis de seguir.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo energético de 45 segundos que destaque os principais benefícios e recursos da empresa, direcionado a futuros funcionários e novos contratados durante a fase de pré-embarque. O estilo visual deve ser dinâmico e orientado por infográficos, usando cores vibrantes e música de fundo energética para manter a atenção. Acelere a criação usando os Modelos e cenas da HeyGen, simplificando o processo de desenvolvimento de vídeos de integração atraentes.
Prompt de Exemplo 3
Imagine criar um vídeo de 75 segundos 'conheça a equipe' para novos contratados remotos, dando-lhes um vislumbre de seus futuros colegas e ambiente de trabalho. Este vídeo deve adotar um visual autêntico, estilo documentário, com sobreposições de texto na tela e uma trilha musical calorosa e convidativa. Garanta total personalização adicionando legendas via HeyGen, tornando a experiência de integração remota inclusiva e acessível para todos.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Instrução de Pré-embarque Funciona

Simplifique a integração de novos contratados com vídeos de instrução de pré-embarque envolventes e precisos, projetados para clareza e impacto, sem necessidade de habilidades de edição de vídeo.

1
Step 1
Crie Seu Vídeo
Comece selecionando um modelo de vídeo profissional ou colando seu roteiro para aproveitar nossa funcionalidade de texto para vídeo a partir do roteiro para geração rápida de vídeo.
2
Step 2
Personalize o Conteúdo
Personalize seus vídeos instrucionais escolhendo entre uma variedade diversificada de Avatares de IA e aplicando as cores e o logotipo exclusivos da sua marca com controles de branding.
3
Step 3
Aprimore com Voz e Texto
Integre uma comunicação clara usando o Ator de Voz de IA para geração de narração natural e garanta acessibilidade com legendagem automática para seus vídeos.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seus vídeos envolventes exportando-os em vários formatos de proporção, tornando-os prontos para compartilhar de forma contínua com seus novos contratados para uma integração remota eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Cultive a Cultura da Empresa Desde o Início

.

Produza vídeos inspiradores e acolhedores para integrar novos contratados à cultura da sua empresa desde a fase de pré-embarque.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos envolventes para novos contratados sem habilidades avançadas?

A HeyGen capacita você a criar vídeos envolventes para integração e treinamento de funcionários, mesmo sem habilidades prévias de edição de vídeo. Utilize nossos Avatares de IA e modelos de vídeo abrangentes para produzir rapidamente conteúdo de alta qualidade para seus novos contratados.

Qual é o papel dos Avatares de IA na criação de vídeos animados para a cultura da empresa?

Os Avatares de IA da HeyGen dão vida à cultura da sua empresa em vídeos animados, tornando suas mensagens mais pessoais e memoráveis. Você pode aproveitá-los para criar vídeos de instrução de pré-embarque ou comunicações internas que ressoem com sua equipe.

A HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de instrução de pré-embarque para integração remota?

Absolutamente. A HeyGen oferece uma ampla gama de modelos de vídeo, permitindo que você crie rapidamente vídeos de instrução de pré-embarque e vídeos de treinamento otimizados para integração remota. Isso simplifica o processo de dar boas-vindas a novos contratados de forma eficiente e consistente.

Como a HeyGen garante total personalização e suporte multilíngue para meus vídeos de integração?

A HeyGen oferece opções de personalização total, incluindo controles de branding, para alinhar perfeitamente seus vídeos de integração com a identidade da sua empresa. Além disso, nossa plataforma suporta narrações multilíngues e legendagem automática, tornando seu conteúdo acessível globalmente para todos os novos contratados.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo