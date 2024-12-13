Crie Vídeos de Instrução de Pré-embarque com Facilidade
Envolva novos contratados desde o primeiro dia com vídeos de pré-embarque cativantes, usando avatares de IA para dar vida ao seu conteúdo.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Como você pode criar um vídeo instrucional de 90 segundos orientando novos contratados através de sua papelada inicial e acesso ao sistema para o pré-embarque? O objetivo é um estilo visual claro e passo a passo com gráficos animados e uma narração profissional, garantindo que cada detalhe seja facilmente compreensível. Utilize a geração de narração da HeyGen para fornecer instruções nítidas e precisas, tornando esses vídeos envolventes e fáceis de seguir.
Produza um vídeo energético de 45 segundos que destaque os principais benefícios e recursos da empresa, direcionado a futuros funcionários e novos contratados durante a fase de pré-embarque. O estilo visual deve ser dinâmico e orientado por infográficos, usando cores vibrantes e música de fundo energética para manter a atenção. Acelere a criação usando os Modelos e cenas da HeyGen, simplificando o processo de desenvolvimento de vídeos de integração atraentes.
Imagine criar um vídeo de 75 segundos 'conheça a equipe' para novos contratados remotos, dando-lhes um vislumbre de seus futuros colegas e ambiente de trabalho. Este vídeo deve adotar um visual autêntico, estilo documentário, com sobreposições de texto na tela e uma trilha musical calorosa e convidativa. Garanta total personalização adicionando legendas via HeyGen, tornando a experiência de integração remota inclusiva e acessível para todos.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Escale o Treinamento de Pré-embarque Global.
Desenvolva módulos de vídeo abrangentes e acessíveis para novos contratados em todo o mundo, garantindo experiências de pré-embarque consistentes.
Eleve o Engajamento e a Retenção de Novos Contratados.
Utilize IA para criar vídeos de pré-embarque dinâmicos que aumentam significativamente o engajamento e a retenção de informações para novos funcionários.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos envolventes para novos contratados sem habilidades avançadas?
A HeyGen capacita você a criar vídeos envolventes para integração e treinamento de funcionários, mesmo sem habilidades prévias de edição de vídeo. Utilize nossos Avatares de IA e modelos de vídeo abrangentes para produzir rapidamente conteúdo de alta qualidade para seus novos contratados.
Qual é o papel dos Avatares de IA na criação de vídeos animados para a cultura da empresa?
Os Avatares de IA da HeyGen dão vida à cultura da sua empresa em vídeos animados, tornando suas mensagens mais pessoais e memoráveis. Você pode aproveitá-los para criar vídeos de instrução de pré-embarque ou comunicações internas que ressoem com sua equipe.
A HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de instrução de pré-embarque para integração remota?
Absolutamente. A HeyGen oferece uma ampla gama de modelos de vídeo, permitindo que você crie rapidamente vídeos de instrução de pré-embarque e vídeos de treinamento otimizados para integração remota. Isso simplifica o processo de dar boas-vindas a novos contratados de forma eficiente e consistente.
Como a HeyGen garante total personalização e suporte multilíngue para meus vídeos de integração?
A HeyGen oferece opções de personalização total, incluindo controles de branding, para alinhar perfeitamente seus vídeos de integração com a identidade da sua empresa. Além disso, nossa plataforma suporta narrações multilíngues e legendagem automática, tornando seu conteúdo acessível globalmente para todos os novos contratados.