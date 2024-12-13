Crie Vídeos de Treinamento de EPI que Envolvem e Educam Funcionários

Aumente a conformidade e melhore o aprendizado com vídeos de segurança envolventes, facilmente criados usando avatares de IA poderosos.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo instrucional detalhado de 90 segundos demonstrando o uso e ajuste corretos de equipamentos de proteção individual (EPI) especializados para uma equipe departamental específica. Empregue um estilo visual claro e passo a passo com áudio profissional, garantindo acessibilidade e conformidade por meio de legendas automáticas geradas para todos os espectadores, transformando efetivamente "vídeos de treinamento de EPI" em etapas acionáveis.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo narrativo poderoso de 2 minutos ilustrando a importância crítica da adesão consistente ao EPI e as potenciais consequências da negligência em cenários de segurança no local de trabalho. Direcione este vídeo a todos os funcionários, utilizando um estilo visual e de áudio sério e impactante que aproveita Modelos e cenas pré-construídas dentro do HeyGen para rapidamente definir o tom e transmitir uma mensagem forte sobre cenários do mundo real e "segurança no local de trabalho."
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo conciso de 45 segundos voltado para gerentes e coordenadores de treinamento, destacando a flexibilidade de personalizar e implantar "vídeos de treinamento de segurança" para diversos papéis e requisitos de idioma. Esta apresentação moderna e adaptável deve destacar como o redimensionamento de proporção e exportações podem otimizar o conteúdo para várias plataformas e integrar-se perfeitamente em programas de treinamento existentes, enfatizando como a personalização aumenta o engajamento.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Treinamento de EPI

Produza rapidamente vídeos de treinamento de EPI profissionais e envolventes para melhorar a segurança no local de trabalho e garantir conformidade, aproveitando a IA para resultados impactantes.

1
Step 1
Escolha um Modelo ou Escreva Seu Roteiro
Comece selecionando um "modelo de vídeo impulsionado por IA" adaptado para treinamento de segurança ou importando seu roteiro detalhado para estabelecer a base do seu conteúdo.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA e Voz
Dê vida ao seu treinamento escolhendo um "Avatar de IA" e gerando uma narração com som natural para transmitir suas mensagens críticas de segurança com clareza.
3
Step 3
Melhore com Legendas e Branding
Aumente a acessibilidade e o profissionalismo adicionando "legendas automáticas" para uma compreensão clara e aplicando as cores e o logotipo da sua marca.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo de treinamento de EPI e facilmente "exporte para compartilhamento" em várias plataformas, ou integre-o diretamente em seu "LMS" para distribuição sem interrupções.

Casos de Uso

Aumente o Engajamento e a Retenção de Aprendizado

Utilize ferramentas impulsionadas por IA e avatares expressivos para criar experiências de treinamento de EPI dinâmicas e memoráveis que melhoram a compreensão e a recordação.

Perguntas Frequentes

Como posso criar facilmente vídeos de treinamento de segurança envolventes?

O HeyGen permite que você crie vídeos de treinamento de segurança profissionais de forma fácil usando Avatares de IA e modelos de vídeo impulsionados por IA, transformando roteiros em conteúdo visual atraente. Isso garante que sua força de trabalho receba instruções consistentes e de alta qualidade para a segurança no local de trabalho.

Posso personalizar vídeos de treinamento de EPI para as necessidades específicas da minha indústria?

Com certeza. O HeyGen oferece amplas opções de personalização, incluindo controles de branding, escolhas de Ator de Voz de IA e a capacidade de integrar sua própria mídia, tornando simples adaptar vídeos de treinamento de EPI aos requisitos únicos da sua organização.

O HeyGen oferece opções multilíngues para vídeos de treinamento de segurança?

Sim, o HeyGen oferece narrações multilíngues e legendas automáticas, garantindo que seus vídeos de treinamento de segurança sejam acessíveis e compreensíveis para uma força de trabalho diversificada globalmente. Isso melhora a conformidade e a compreensão em suas equipes.

Com que rapidez posso atualizar ou modificar meu conteúdo de treinamento de segurança?

Com a plataforma intuitiva do HeyGen, atualizar seus vídeos de treinamento de segurança é eficiente. Você pode facilmente modificar roteiros, mudar Avatares de IA ou atualizar cenas em minutos, garantindo que seu conteúdo sempre reflita os últimos protocolos de segurança e melhores práticas sem precisar de uma extensa produção de vídeo.

