O HeyGen ajuda a melhorar o alinhamento de páginas de destino e a otimização de conversão, permitindo a criação de anúncios em vídeo personalizados e páginas de destino em vídeo. Ao integrar branding consistente, miniaturas personalizadas e chamadas para ação claras, as ferramentas do HeyGen ajudam a melhorar a experiência do usuário e aumentar as taxas de conversão de suas campanhas de PPC.