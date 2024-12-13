A HeyGen garante a consistência da marca através de controles de marca robustos, permitindo que você incorpore seus logotipos e cores específicas dentro de seus vídeos de treinamento de segurança. Além disso, o Gerador de Legendas de IA adiciona automaticamente legendas, tornando seus Vídeos de Segurança em Quedas de Energia mais acessíveis a um público mais amplo e em conformidade com vários padrões.