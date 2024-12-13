Com a HeyGen, você pode facilmente integrar avatares de IA realistas em seus vídeos de planejamento de emergência para atuar como apresentadores envolventes. Esses avatares de IA trazem uma face profissional e consistente para suas instruções, tornando seus Tutoriais de Segurança de Geradores ou outros conteúdos de emergência mais relacionáveis. Basta selecionar um avatar e inserir seu roteiro, e a HeyGen dará vida à sua mensagem.