crie vídeos de treinamento pós-lançamento que educam os clientes

Eduque seu público de forma eficiente e aumente a adoção do produto transformando seus roteiros de treinamento em vídeos envolventes com o texto-para-vídeo do HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo dinâmico de 30 segundos mostrando uma dica ou truque rápido para maximizar o valor do seu produto recém-lançado. Direcione usuários existentes com um estilo visual animado, apresentando cortes rápidos e música de fundo envolvente, garantindo acessibilidade através de legendas automáticas e aproveitando os diversos modelos e cenas do HeyGen para um visual polido.
Prompt de Exemplo 2
Produza uma visão geral atraente de 45 segundos para sua estratégia de marketing em vídeo, visando construir o reconhecimento da marca em torno da proposta de valor central de sua nova oferta. Este vídeo, direcionado a potenciais clientes, deve empregar um estilo visual moderno e inspirador, utilizando a extensa biblioteca de mídia/suporte de estoque do HeyGen para visuais de alta qualidade e geração de narração profissional.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo explicativo de 90 segundos para a fase pós-lançamento, detalhando recursos futuros ou uma prévia do roteiro para manter os usuários engajados informados e animados. Este vídeo, destinado à sua comunidade ativa, deve adotar um tom conversacional e informativo, apresentando um avatar de IA apresentando as atualizações em um estilo visual limpo otimizado para várias plataformas usando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Treinamento Pós-Lançamento

Aproveite a IA para produzir vídeos de treinamento de alta qualidade e envolventes rapidamente, garantindo que seu público esteja educado e informado durante a fase pós-lançamento.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Delimite os principais pontos de treinamento para seu produto. Escreva um roteiro claro e conciso, detalhando recursos e benefícios, garantindo impacto antes de gerar seu vídeo com texto-para-vídeo a partir de roteiro.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA e Voz
Escolha entre a diversa gama de avatares de IA do HeyGen para apresentar seu material de treinamento, trazendo efetivamente seu lançamento de produto à vida com narrações naturais.
3
Step 3
Adicione Mídia de Suporte e Branding
Enriqueça seu vídeo com visuais relevantes, B-roll e música de fundo disponíveis na biblioteca de mídia. Isso ajuda a alcançar a qualidade de produção desejada para seu conteúdo de treinamento.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Exporte seu vídeo de treinamento finalizado em várias proporções de aspecto adequadas para diferentes plataformas. Utilize legendas geradas automaticamente para garantir que você está educando seu público de forma eficaz na fase pós-lançamento.

Produza Trechos Rápidos de Treinamento

Gere rapidamente clipes de vídeo curtos e impactantes para redes sociais ou plataformas internas, ideais para entregar dicas de treinamento pós-lançamento concisas.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode agilizar nossa produção de vídeos de lançamento de produto?

O HeyGen permite acelerar seus esforços de "lançamento de produto" transformando um roteiro em "conteúdo de vídeo" de alta qualidade usando "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" e "avatares de IA". Isso reduz significativamente o tempo de produção para seus materiais de "estratégia de marketing em vídeo".

Quais recursos o HeyGen oferece para criar vídeos de treinamento pós-lançamento?

Para a "fase pós-lançamento", o HeyGen fornece ferramentas eficientes como "avatares de IA" e "geração de narração" para facilmente "criar vídeos de treinamento pós-lançamento". Você também pode adicionar "legendas" para melhorar a acessibilidade e "educar seu público" de forma eficaz.

O HeyGen pode ajudar a manter a consistência da marca em nossa estratégia de marketing em vídeo?

Absolutamente. Os robustos "controles de branding" do HeyGen permitem integrar seu logotipo específico e cores da marca diretamente no seu "conteúdo de vídeo", garantindo uma "consciência de marca" coesa em todos os seus ativos de "marketing em redes sociais" e "lançamento de produto".

Como o HeyGen apoia a criação de conteúdo envolvente para várias plataformas?

O HeyGen facilita um amplo alcance oferecendo "redimensionamento e exportações de proporção de aspecto", tornando simples adaptar seu "conteúdo de vídeo" para diversas plataformas. Isso ajuda a "gerar buzz" e permite otimizar sua "estratégia de marketing em vídeo" para plataformas como "redes sociais".

