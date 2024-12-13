crie vídeos de treinamento pós-lançamento que educam os clientes
Eduque seu público de forma eficiente e aumente a adoção do produto transformando seus roteiros de treinamento em vídeos envolventes com o texto-para-vídeo do HeyGen.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo explicativo dinâmico de 30 segundos mostrando uma dica ou truque rápido para maximizar o valor do seu produto recém-lançado. Direcione usuários existentes com um estilo visual animado, apresentando cortes rápidos e música de fundo envolvente, garantindo acessibilidade através de legendas automáticas e aproveitando os diversos modelos e cenas do HeyGen para um visual polido.
Produza uma visão geral atraente de 45 segundos para sua estratégia de marketing em vídeo, visando construir o reconhecimento da marca em torno da proposta de valor central de sua nova oferta. Este vídeo, direcionado a potenciais clientes, deve empregar um estilo visual moderno e inspirador, utilizando a extensa biblioteca de mídia/suporte de estoque do HeyGen para visuais de alta qualidade e geração de narração profissional.
Desenhe um vídeo explicativo de 90 segundos para a fase pós-lançamento, detalhando recursos futuros ou uma prévia do roteiro para manter os usuários engajados informados e animados. Este vídeo, destinado à sua comunidade ativa, deve adotar um tom conversacional e informativo, apresentando um avatar de IA apresentando as atualizações em um estilo visual limpo otimizado para várias plataformas usando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Engajamento no Treinamento com IA.
Aproveite a IA para criar vídeos de treinamento pós-lançamento dinâmicos e interativos, aumentando significativamente o engajamento dos alunos e a retenção de conhecimento.
Escale o Conteúdo de Treinamento e Alcance.
Produza rapidamente uma gama mais ampla de conteúdo de vídeo de treinamento, permitindo que você eduque mais usuários e expanda seu público global pós-lançamento.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode agilizar nossa produção de vídeos de lançamento de produto?
O HeyGen permite acelerar seus esforços de "lançamento de produto" transformando um roteiro em "conteúdo de vídeo" de alta qualidade usando "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" e "avatares de IA". Isso reduz significativamente o tempo de produção para seus materiais de "estratégia de marketing em vídeo".
Quais recursos o HeyGen oferece para criar vídeos de treinamento pós-lançamento?
Para a "fase pós-lançamento", o HeyGen fornece ferramentas eficientes como "avatares de IA" e "geração de narração" para facilmente "criar vídeos de treinamento pós-lançamento". Você também pode adicionar "legendas" para melhorar a acessibilidade e "educar seu público" de forma eficaz.
O HeyGen pode ajudar a manter a consistência da marca em nossa estratégia de marketing em vídeo?
Absolutamente. Os robustos "controles de branding" do HeyGen permitem integrar seu logotipo específico e cores da marca diretamente no seu "conteúdo de vídeo", garantindo uma "consciência de marca" coesa em todos os seus ativos de "marketing em redes sociais" e "lançamento de produto".
Como o HeyGen apoia a criação de conteúdo envolvente para várias plataformas?
O HeyGen facilita um amplo alcance oferecendo "redimensionamento e exportações de proporção de aspecto", tornando simples adaptar seu "conteúdo de vídeo" para diversas plataformas. Isso ajuda a "gerar buzz" e permite otimizar sua "estratégia de marketing em vídeo" para plataformas como "redes sociais".