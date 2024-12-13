Crie Vídeos de Acompanhamento Pós-Evento Que Se Destacam

Aumente o engajamento dos participantes e amplie o alcance do seu evento em campanhas de e-mail e redes sociais usando o poderoso recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo profissional de 45 segundos para campanhas de e-mail direcionadas a potenciais leads, apresentando um avatar de IA entregando um caloroso agradecimento e chamada para ação, aprimorado pela geração de narração da HeyGen, para reengajá-los após o evento.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo inspirador de 60 segundos para redes sociais, exibindo depoimentos convincentes de membros e feedbacks positivos, destinado a potenciais participantes de eventos futuros, com visuais autênticos e um tom de áudio refinado, aproveitando o suporte da biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para B-roll e redimensionamento de proporção para várias plataformas.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo elegante de 30 segundos de anúncio pós-evento para promover iniciativas futuras e solidificar sua marca, direcionado tanto a participantes existentes quanto a novos potenciais, usando os modelos e cenas pré-fabricados da HeyGen para entregar uma mensagem visual voltada para o futuro e um áudio entusiástico sobre ideias de vídeos de promoção de eventos futuros.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Acompanhamento Pós-Evento

Crie vídeos de acompanhamento pós-evento envolventes para reengajar os participantes e ampliar o alcance do seu evento, garantindo que suas equipes de marketing possam compartilhar facilmente conteúdo valioso.

1
Step 1
Escolha um Modelo ou Comece do Zero
Comece selecionando um modelo pré-desenhado que se encaixe no estilo do seu evento, ou comece de uma tela em branco. Isso ajuda a estruturar seu 'vídeo de recapitulação de evento' de forma eficiente usando 'Modelos e cenas'.
2
Step 2
Gere Conteúdo de Vídeo Envolvente
Utilize o 'criador de vídeos' para dar vida à sua mensagem. Converta facilmente seu roteiro em conteúdo de vídeo dinâmico usando as capacidades avançadas de 'Texto-para-vídeo'.
3
Step 3
Adicione Branding e Visuais
Enriqueça seu vídeo com seu 'branding'. Aplique logotipos e cores personalizados usando 'Controles de branding (logotipo, cores)' para manter uma aparência profissional consistente.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Uma vez que seu vídeo esteja completo, 'exporte' em vários formatos. Use 'Redimensionamento de proporção e exportações' para otimizar para plataformas como 'redes sociais' e 'campanhas de e-mail' para máximo impacto.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Vídeos de Promoção de Eventos de Alto Desempenho

.

Desenhe vídeos de IA impactantes para promover eventos futuros ou ofertas, aproveitando insights do seu evento recente para campanhas eficazes.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de acompanhamento pós-evento?

A HeyGen capacita as equipes de marketing a criar vídeos de acompanhamento pós-evento e vídeos de recapitulação de eventos de forma eficiente. Utilize avatares de IA e a funcionalidade de texto-para-vídeo para transformar roteiros em conteúdo envolvente rapidamente, economizando tempo valioso.

Quais recursos de vídeo a HeyGen oferece para engajar participantes por e-mail e redes sociais?

A HeyGen ajuda você a criar vídeos curtos cativantes otimizados tanto para campanhas de e-mail quanto para redes sociais. Adapte facilmente as proporções dos vídeos, adicione legendas para acessibilidade e mantenha uma marca consistente para maximizar o engajamento dos participantes.

A HeyGen pode ajudar na geração de depoimentos de membros ou ideias de vídeos promocionais?

Com certeza, a HeyGen é um criador de vídeos versátil para gerar várias ideias de vídeos promocionais, incluindo depoimentos poderosos de membros. Aproveite os modelos e as capacidades de texto-para-vídeo para criar vídeos curtos envolventes ou até mesmo GIFs animados a partir de sua mídia existente.

Como a HeyGen garante a consistência da marca em todos os vídeos pós-evento?

As robustas ferramentas de vídeo da HeyGen incluem controles abrangentes de branding, permitindo que você incorpore facilmente seu logotipo e cores da marca. Isso garante que cada vídeo pós-evento mantenha uma identidade de marca coesa e profissional em todas as suas comunicações.

