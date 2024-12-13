Crie Vídeos de Estratégia de Posicionamento para Mensagens de Marca Mais Fortes

Cative seu público e construa uma identidade de marca forte. Nossos modelos e cenas simplificam a criação de mensagens de marca envolventes de forma eficaz.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de posicionamento de produto de 60 segundos projetado para desenvolvedores de produtos e equipes de vendas, apresentando animação 2D elegante com uma voz enérgica, criado de forma eficiente usando o recurso de texto para vídeo do HeyGen a partir de roteiro e legendas claras para destacar sua oferta única e realmente cativar seu público.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo dinâmico de 30 segundos direcionado a pequenos empresários e criadores de conteúdo, focando na criação de mensagens de marca envolventes, utilizando gráficos em movimento rápidos e música animada da extensa biblioteca de mídia/estoque do HeyGen, garantindo fácil redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para alcance multiplataforma.
Prompt de Exemplo 3
Ilustre como construir uma identidade de marca forte em um vídeo envolvente de 50 segundos voltado para startups e empreendedores, empregando um design limpo e minimalista com uma trilha sonora inspiradora, construído sem esforço com os modelos e cenas personalizáveis do HeyGen e reforçado com legendas automáticas para estabelecer claramente seu valor.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Estratégia de Posicionamento

Diferencie efetivamente sua oferta e estabeleça seu valor para cativar seu público com mensagens de marca envolventes.

1
Step 1
Crie Sua Mensagem Principal
Delimite o posicionamento único e a estratégia de mensagens da sua marca. Aproveite a capacidade de texto para vídeo a partir de roteiro para transformar sua narrativa em uma base visual sem esforço.
2
Step 2
Selecione Visuais e Narradores
Enriqueça seu vídeo de posicionamento de marca com elementos dinâmicos. Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA para transmitir sua mensagem, dando vida à narrativa da sua marca.
3
Step 3
Aplique Consistência de Marca
Reforce sua identidade de marca distinta integrando suas diretrizes visuais. Use controles de branding para aplicar seu logotipo, cores personalizadas e fontes, garantindo uma aparência coesa.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Prepare seu vídeo finalizado para distribuição multiplataforma. Utilize o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para otimizar seu conteúdo para redes sociais, sites ou apresentações, estabelecendo seu valor em diversos canais.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Narrativas Emocionais de Marca

Utilize a narrativa impulsionada por IA para se conectar profundamente com os públicos, promovendo ressonância emocional e fortalecendo a lembrança da marca.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar meus vídeos de posicionamento de marca?

O HeyGen capacita você a criar vídeos de posicionamento de marca impactantes combinando avatares de IA com modelos dinâmicos e controles de branding. Isso permite que você diferencie efetivamente sua oferta e estabeleça sua proposta de valor única com conteúdo visual de alta qualidade.

Quais ferramentas o HeyGen oferece para criar mensagens de marca envolventes?

O HeyGen oferece recursos robustos como texto para vídeo a partir de roteiro e geração de narração, permitindo que você crie mensagens de marca envolventes com facilidade. Você pode utilizar sua plataforma de automação criativa para desenvolver narrativas poderosas que cativam seu público e reforçam suas mensagens principais.

O HeyGen suporta narrativa emocional para posicionamento de produto?

Sim, o HeyGen facilita a narrativa emocional por meio de avatares de IA personalizáveis e suporte a uma biblioteca de mídia versátil, permitindo que você crie vídeos de posicionamento de produto envolventes. Ao aproveitar essas ferramentas, você pode se conectar profundamente com seus públicos-alvo e construir relacionamentos mais fortes com os clientes.

O HeyGen pode ajudar a construir uma identidade de marca forte de forma eficaz?

Absolutamente, o HeyGen é projetado para ajudar a construir uma identidade de marca forte, fornecendo controles de branding consistentes para logotipos e cores em todo o seu conteúdo de vídeo. Isso garante que suas mensagens de marca permaneçam coesas e memoráveis, promovendo maior lembrança e reconhecimento da marca.

