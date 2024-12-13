Como criar vídeos de fluxo de trabalho de pagamento no PDV

Simplifique a criação de vídeos para fluxos de trabalho de pagamento. Use os avatares de IA do HeyGen para explicar processos complexos com facilidade.

387/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo descritivo profissional de 60 segundos direcionado a profissionais de tecnologia financeira e provedores de soluções de pagamento, delineando o fluxo de trabalho de pagamento intricado e seus benefícios de automação, apresentado com visuais baseados em dados e narração clara, facilmente gerado a partir de um roteiro usando o recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo tutorial amigável de 30 segundos voltado para novos funcionários e equipe de integração, mostrando como operar um sistema de PDV específico para transações básicas, entregue com uma abordagem visual passo a passo e uma narração calma, garantindo acessibilidade com legendas geradas automaticamente.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo envolvente de 90 segundos para equipes de marketing e profissionais de vendas, ilustrando o poder de criar vídeos eficazes de fluxo de trabalho de pagamento no PDV para treinar e informar, apresentando visuais dinâmicos e um estilo de áudio energético, acelerado pelo uso de vários Modelos e cenas da biblioteca do HeyGen.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Fluxo de Trabalho de Pagamento no PDV

Gere rapidamente tutoriais em vídeo profissionais explicando seus processos de pagamento no ponto de venda com as ferramentas intuitivas de IA do HeyGen, tornando fluxos de trabalho complexos fáceis de entender.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Fluxo de Trabalho
Comece delineando as etapas do seu 'fluxo de trabalho de pagamento no PDV'. Utilize o recurso 'texto-para-vídeo do roteiro' do HeyGen para transformar instantaneamente seu conteúdo escrito em uma narrativa visual dinâmica.
2
Step 2
Selecione Visuais e Voz
Enriqueça seus 'vídeos de fluxo de trabalho' com visuais envolventes escolhendo da 'biblioteca de mídia/suporte de estoque' para ilustrar cada estágio do processo e gerar narração clara usando vozes de IA.
3
Step 3
Personalize com Branding
Garanta consistência para seus vídeos de 'fluxo de trabalho de pagamento' aplicando o logotipo e as cores da sua empresa usando os 'controles de branding' do HeyGen. Adicione legendas para maior acessibilidade e profissionalismo.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Revise seu vídeo de fluxo de trabalho do 'sistema de PDV' concluído para garantir precisão. Use 'redimensionamento de proporção e exportações' para prepará-lo para várias plataformas, garantindo fácil distribuição para seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique instruções de sistemas complexos

.

Explique claramente operações intrincadas de sistemas de PDV e etapas de processamento de pagamentos com guias em vídeo fáceis de entender.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos envolventes de fluxo de trabalho de pagamento no PDV?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos de fluxo de trabalho de pagamento no PDV utilizando avatares de IA e geração de texto-para-vídeo. Basta inserir seu roteiro, e o HeyGen pode produzir vídeos de fluxo de trabalho claros e profissionais para explicar etapas complexas de processamento de pagamentos.

Quais recursos do HeyGen ajudam no desenvolvimento de tutoriais eficazes de fluxo de trabalho de pagamento?

O HeyGen oferece recursos robustos como modelos personalizáveis, geração de narração por IA e capacidades de legendas, perfeitos para tutoriais de fluxo de trabalho de pagamento. Essas ferramentas ajudam você a produzir tutoriais em vídeo de alta qualidade que demonstram claramente cada etapa do seu sistema de ponto de venda.

Posso personalizar a marca dos meus vídeos de sistema de ponto de venda com o HeyGen?

Sim, o HeyGen fornece controles abrangentes de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores específicas da marca em suas criações de vídeo. Isso garante que todos os seus vídeos de fluxo de trabalho de negócios, incluindo aqueles para seu sistema de PDV, mantenham uma aparência consistente e profissional.

Com que rapidez posso gerar vídeos de fluxo de trabalho profissionais usando o HeyGen?

A plataforma intuitiva do HeyGen e suas capacidades de IA permitem a criação rápida de vídeos, permitindo que você transforme roteiros em vídeos de fluxo de trabalho profissionais em minutos. Este processo eficiente é ideal para produzir rapidamente conteúdo envolvente sobre vários fluxos de trabalho de pagamento.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo