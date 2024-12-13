Com certeza. A plataforma da HeyGen suporta a criação de conteúdo envolvente por meio de roteiros personalizáveis e uma variedade de modelos e cenas, perfeitos para ilustrar protocolos complexos de segurança marítima. Os usuários podem adaptar seus vídeos de treinamento de segurança para abordar situações únicas, como trabalhar em espaços confinados ou manusear equipamentos específicos.