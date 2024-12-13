Crie rapidamente vídeos de atualização de políticas

Simplifique a comunicação de políticas para todos os seus dispositivos. Gere atualizações claras e consistentes em minutos usando os "Modelos & cenas" da HeyGen.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrutivo conciso de 60 segundos voltado para administradores de TI, delineando as melhores práticas para ajustar configurações detalhadas de políticas. Utilize uma apresentação visual limpa e passo a passo com uma narração clara e autoritária, enfatizando a facilidade de criar tais guias usando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para instruções precisas.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo informativo envolvente de 30 segundos para funcionários remotos, introduzindo uma nova seção das políticas da 'Série Remota' sobre o uso seguro de dispositivos. Utilize um estilo visual moderno e dinâmico com música de fundo animada, mostrando como os diversos Modelos & cenas da HeyGen podem rapidamente dar vida a informações complexas.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo impactante de 40 segundos para líderes de equipe, destacando os benefícios de comunicar proativamente novas políticas para promover o entendimento e a conformidade da equipe. O estilo visual deve ser motivacional e direto, com uma voz calorosa e de apoio, ilustrando como a geração de Narração da HeyGen torna simples criar políticas que ressoam efetivamente.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Criação de Vídeos de Atualização de Políticas

Simplifique a criação de vídeos de atualização de políticas claros e envolventes para sua equipe ou público, garantindo que informações cruciais sejam facilmente compreendidas e retidas.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Política
Comece delineando suas mudanças de política e detalhes essenciais. Utilize a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen para converter eficientemente seu conteúdo escrito em um roteiro de vídeo dinâmico.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador
Selecione um avatar de IA que melhor represente o tom e a mensagem da sua organização para articular as atualizações de política. Isso torna a informação mais envolvente e pessoal para seu público.
3
Step 3
Adicione Marca e Clareza
Incorpore os controles de Marca da sua empresa, como logotipos e cores, para manter uma aparência consistente. Inclua legendas para maior acessibilidade e para reforçar os pontos-chave da política.
4
Step 4
Exporte e Distribua
Finalize seu vídeo usando redimensionamento de proporção e exportações para otimizá-lo para várias plataformas. Seu vídeo profissional de atualização de políticas está agora pronto para distribuição, garantindo que sua equipe esteja bem informada.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Políticas Complexas

Desmembre detalhes de políticas intrincadas em vídeos de IA fáceis de entender, tornando informações complexas acessíveis e claras para todos.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de atualização de políticas para minha organização?

A HeyGen permite que você crie facilmente vídeos profissionais de atualização de políticas usando avatares de IA e tecnologia de texto-para-vídeo. Isso simplifica a comunicação de novas políticas ou mudanças, garantindo que toda a sua equipe seja informada de maneira eficiente.

Posso personalizar as configurações visuais e a marca para vídeos relacionados a políticas na HeyGen?

Sim, a HeyGen oferece controles de marca robustos para personalizar seus vídeos de atualização de políticas. Você pode incorporar o logotipo e as cores da sua empresa para manter uma aparência consistente e profissional em todas as comunicações, alinhando-se com as configurações de política interna.

Como a HeyGen ajuda a distribuir informações de políticas de forma eficaz para equipes remotas e dispositivos?

A HeyGen permite a criação fácil de conteúdo de vídeo envolvente acessível em vários dispositivos, perfeito para equipes remotas. Isso garante que informações críticas de políticas alcancem todos os funcionários de forma eficaz, onde quer que estejam localizados.

Qual é a maneira mais rápida de criar novas políticas ou explicações de políticas usando a HeyGen?

A HeyGen oferece modelos intuitivos e funcionalidade de texto-para-vídeo, tornando simples criar políticas ou explicações de políticas rapidamente. Basta inserir seu roteiro, escolher um avatar de IA, e a HeyGen gera um vídeo polido para você, demonstrando como criar políticas com facilidade.

