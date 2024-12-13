A HeyGen torna a criação de vídeos de conformidade significativamente mais econômica e escalável ao simplificar todo o processo de produção. Sua plataforma alimentada por IA reduz o tempo e o custo associados à criação tradicional de vídeos, permitindo que você gere rapidamente inúmeros vídeos de conformidade com políticas conforme necessário. Isso garante que sua organização possa atender às suas demandas de treinamento de forma eficiente.