Aprenda a configurar um fluxo de aprovação com vídeos envolventes, melhorando a eficiência e clareza para sua equipe usando o avançado Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de script.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo promocional envolvente de 45 segundos voltado para gerentes financeiros e equipes de compras, destacando as vantagens de integrar vídeo ao fluxo de aprovação de pedidos de compra. O estilo visual deve ser moderno e dinâmico, com música de fundo animada, utilizando avatares de IA da HeyGen para os papéis de apresentador e legendas para garantir acessibilidade e clareza.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de apresentação de produto de 1,5 minuto voltado para novos usuários de software e departamentos de treinamento, focando em um módulo específico para gerenciar um fluxo de aprovação de forma eficiente. A apresentação visual deve ser detalhada e passo a passo, exibindo uma interface limpa, apoiada por uma narração articulada. Aproveite os Modelos e cenas da HeyGen para consistência estrutural e o suporte da biblioteca de mídia/estoque para enriquecer os elementos visuais.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo conciso de 30 segundos com dicas rápidas para profissionais experientes de compras e consultores de eficiência, oferecendo conselhos práticos sobre como otimizar vídeos de aprovação de pedidos de compra existentes. A estética visual deve ser dinâmica e rápida, com áudio energético, facilmente adaptável para diferentes plataformas usando o recurso de redimensionamento de proporção e exportação da HeyGen.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Aprovação de Pedidos

Simplifique seu processo de compras criando guias de vídeo claros e concisos para aprovações de pedidos. Melhore a compreensão e eficiência com produção de vídeo automatizada.

1
Step 1
Crie Seu Projeto de Vídeo
Comece redigindo seu script para delinear as etapas de aprovação de pedidos. Em seguida, crie um novo projeto de vídeo na HeyGen, aproveitando seus avatares de IA para narrar suas instruções de forma eficaz.
2
Step 2
Adicione Elementos Visuais
Aumente a clareza adicionando visuais relevantes a cada cena. Utilize a abrangente biblioteca de mídia da HeyGen ou carregue seus próprios recursos personalizados para ilustrar cada etapa do processo de aprovação.
3
Step 3
Aplique Marca e Voz
Gere uma narração profissional para seu script com o recurso de geração de narração da HeyGen. Personalize seu vídeo com controles de marca, incluindo seu logotipo e cores da marca, para um visual coeso.
4
Step 4
Exporte e Distribua
Revise seu vídeo de aprovação de pedidos concluído para precisão e fluxo. Uma vez perfeito, exporte seu vídeo no formato de proporção desejado, tornando-o pronto para ser compartilhado em toda a sua organização.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Gere Rápidamente Vídeos Explicativos Internos Envolventes

Produza clipes de vídeo concisos e envolventes em minutos para explicar novos procedimentos ou atualizações de aprovação de pedidos, garantindo uma comunicação interna clara.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a simplificar um fluxo de aprovação com vídeo?

A HeyGen permite que você crie rapidamente conteúdo de vídeo envolvente para seu fluxo de aprovação, transformando processos complexos em instruções visuais claras. Você pode facilmente gerar vídeos com avatares de IA a partir de texto e configurar cenas para uma apresentação completa do produto.

Qual é a maneira mais fácil de criar um vídeo profissional usando a HeyGen?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos permitindo que você converta scripts em vídeos dinâmicos usando avatares de IA e capacidades avançadas de texto-para-vídeo. Você pode utilizar modelos prontos e personalizá-los com sua marca para um resultado polido.

A HeyGen pode ajudar na criação de vídeos detalhados de aprovação de pedidos para treinamento?

Sim, a HeyGen é ideal para criar vídeos detalhados de aprovação de pedidos, permitindo que você demonstre processos passo a passo de forma clara. Com geração de narração e opções de legendas, você pode garantir que seu conteúdo de treinamento seja acessível e fácil de seguir.

Como configuro um fluxo de aprovação usando as ferramentas de vídeo da HeyGen?

Para configurar um fluxo de aprovação com a HeyGen, basta inserir seu script detalhando cada etapa e escolher um avatar de IA para narrar. A interface intuitiva da plataforma torna simples projetar, editar e exportar seus vídeos instrucionais, prontos para serem compartilhados em plataformas como o YouTube.

