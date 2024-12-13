Crie Vídeos de Treinamento de Planograma com Avatares de IA

Aumente a eficiência na configuração de prateleiras e aperfeiçoe a colocação de produtos com tutoriais em vídeo envolventes, aproveitando os avatares de IA do HeyGen para conteúdo dinâmico.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um tutorial detalhado de 2 minutos demonstrando o processo de construção de planogramas e, em seguida, a edição de um planograma para otimizar a colocação de produtos. Este vídeo deve atender a gerentes de varejo e merchandisers experientes, apresentando visuais dinâmicos de captura de tela com anotações úteis na tela e uma trilha de áudio instrutiva e animada. Utilize o recurso de legendas/captions do HeyGen para melhorar a acessibilidade para termos técnicos e etapas complexas.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo instrucional envolvente de 45 segundos, especificamente voltado para a equipe de operações de loja, demonstrando como alcançar práticas eficientes de configuração de prateleiras através da colocação otimizada de produtos. O estilo visual deve ser brilhante e envolvente, possivelmente contrastando cenários 'antes' e 'depois', complementado por um tom de áudio entusiástico e motivador, trazido à vida pelos avatares de IA do HeyGen para entregar uma apresentação relacionável.
Prompt de Exemplo 3
Esboce um guia preciso de 90 segundos focado na criação de relatórios personalizados e exportação de arquivos de uma solução de planograma, direcionado a analistas de dados e merchandisers seniores que exigem insights detalhados de desempenho. Este vídeo exige passeios detalhados e informativos pela tela com uma narração clara e precisa, e pode se beneficiar muito da capacidade de texto para vídeo do HeyGen a partir de script para garantir precisão técnica e consistência.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Treinamento de Planograma

Produza facilmente tutoriais em vídeo claros e concisos para seu software ou soluções de planograma, simplificando a integração de usuários e a eficiência na colocação de produtos.

1
Step 1
Selecione Seu Assistente de IA e Script
Escolha um avatar de IA para apresentar seu treinamento. Em seguida, insira seu script para construção de planogramas, permitindo que o HeyGen transforme seu texto em conteúdo de vídeo envolvente usando sua capacidade de Texto para vídeo a partir de script.
2
Step 2
Aplique Melhorias Visuais
Eleve o treinamento de sua solução de planograma adicionando visuais relevantes. Utilize o suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen ou seus próprios uploads para ilustrar claramente processos complexos e colocação de produtos.
3
Step 3
Crie Narrações e Legendas Profissionais
Gere áudio de alta qualidade para seus Tutoriais em Vídeo de Software de Planograma com geração de Narração perfeita. Melhore a clareza e a acessibilidade para todos os espectadores com legendas adicionadas automaticamente.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Treinamento
Prepare seus vídeos de treinamento de planograma finalizados para várias plataformas. Use o redimensionamento de proporção e exportações do HeyGen para garantir exibição ideal e fácil compartilhamento com sua equipe ou clientes.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Conceitos Técnicos

Traduza funcionalidades complexas de software de planograma em conteúdo de vídeo facilmente digerível, melhorando a compreensão para todos os usuários.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos de treinamento de planograma para nossa equipe?

O HeyGen permite que você gere facilmente vídeos de treinamento de alta qualidade para sua **solução de planograma** usando avatares de IA e texto para vídeo a partir de script. Isso simplifica o processo de explicar procedimentos complexos para **construção de planogramas** e garante que sua equipe esteja bem informada sobre a colocação eficiente de produtos.

O HeyGen pode suportar a criação de vídeos para demonstrar recursos avançados de planograma, como importação de dados?

Absolutamente. O HeyGen permite que você ilustre etapas técnicas como **importação de dados de produtos**, **importação de arquivos de planograma** ou **exportação de arquivos** através de tutoriais em vídeo claros, liderados por avatares. Isso garante uma compreensão abrangente para tarefas como **importação de dados de atributos de projeto** ou dados de desempenho de produtos.

O que torna o HeyGen ideal para produzir tutoriais em vídeo de software de planograma?

O HeyGen oferece uma plataforma intuitiva com avatares de IA, geração de narração e modelos prontos, tornando simples a criação de tutoriais em vídeo envolventes de **Software de Planograma**. Isso ajuda a comunicar estratégias eficazes de **eficiência na configuração de prateleiras** e diretrizes de **colocação de produtos** de forma clara e consistente em toda a sua organização.

É possível demonstrar a edição de um planograma ou a criação de relatórios personalizados com as ferramentas de vídeo do HeyGen?

Sim, as capacidades robustas do HeyGen permitem que você mostre processos intrincados, como **edição de um planograma** ou **criação de relatórios personalizados** dentro do seu software de planograma. Você pode facilmente converter seus scripts instrucionais em vídeos profissionais, completos com legendas para maior clareza e acessibilidade para seus **planogramas**.

