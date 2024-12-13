O Gerador Gratuito de Texto para Vídeo da HeyGen simplifica a produção de um ritual semanal de Vídeos de Treinamento de Vendas, permitindo atualizações rápidas para as equipes de vendas. Essa consistência no treinamento contribui diretamente para a melhoria da precisão das previsões e da gestão geral do pipeline de vendas.