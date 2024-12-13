Crie Vídeos de Simulação de Phishing para Treinamento Eficaz

Crie campanhas de phishing envolventes com cenários realistas usando avatares de IA para aprimorar o treinamento de conscientização em cibersegurança.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo explicativo de 90 segundos voltado para departamentos de RH e treinamento, destacando o valor dos relatórios detalhados de simulação na melhoria do treinamento de conscientização em cibersegurança. O vídeo deve empregar um estilo visual limpo e infográfico com avatares de IA do HeyGen apresentando métricas-chave sobre a suscetibilidade dos funcionários, acompanhado por uma narração envolvente e tranquilizadora, explicando como interpretar os dados para refinar futuras campanhas de phishing e proteger melhor os usuários-alvo.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo instrucional de 45 segundos para proprietários de pequenas empresas e oficiais de conformidade, destacando como criar vídeos de simulação de phishing que retratam cenários realistas em diferentes vetores de ataque, como Treinamento de Phishing por E-mail. O estilo visual deve ser dinâmico e ilustrativo, utilizando modelos e cenas personalizáveis do HeyGen para construir rapidamente tentativas de phishing convincentes, apoiado por uma voz neutra e informativa de IA explicando a importância de cenários variados.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo de treinamento corporativo de 2 minutos para corporações globais, enfatizando a importância da conscientização abrangente em cibersegurança no treinamento de funcionários em diversas regiões. Este vídeo deve apresentar avatares de IA diversos representando uma força de trabalho internacional, empregando um estilo visual polido e profissional. Crucialmente, deve aproveitar as narrações multilíngues do HeyGen e legendas automáticas para comunicar efetivamente princípios de segurança cruciais a um público amplo, garantindo compreensão clara independentemente do idioma nativo.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Simulação de Phishing

Desenvolva rapidamente vídeos de simulação de phishing envolventes e realistas para um treinamento eficaz de conscientização em cibersegurança usando as poderosas ferramentas de IA do HeyGen.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Simulação de Phishing
Desenvolva um roteiro envolvente detalhando seu cenário de phishing, ou aproveite o recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen para gerar rapidamente conteúdo a partir de um modelo de vídeos de simulação de phishing.
2
Step 2
Selecione Avatares de IA e Visuais
Escolha entre uma ampla gama de Avatares de IA do HeyGen para atuar em sua simulação, personalizando cenas para se adequar perfeitamente aos seus cenários de phishing específicos.
3
Step 3
Adicione Narrações e Legendas
Enriqueça seu vídeo com geração realista de Narrações, escolhendo entre vários idiomas e sotaques, e garanta uma comunicação clara com legendas automáticas.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Treinamento
Uma vez que sua simulação de phishing esteja completa, exporte seu vídeo com redimensionamento de proporção de aspecto desejado, pronto para implantação em seus programas de treinamento de conscientização em cibersegurança.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desenvolva rapidamente campanhas de simulação de phishing impactantes

Gere rapidamente vídeos de simulação de phishing realistas e impactantes com IA, garantindo treinamento eficaz e preparação contra ameaças cibernéticas.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos de simulação de phishing realistas para um treinamento eficaz de conscientização em cibersegurança?

O HeyGen capacita você a criar vídeos de simulação de phishing envolventes usando Avatares de IA, cenas personalizáveis e capacidades de texto-para-vídeo. Você pode projetar cenários de phishing realistas e treinamentos de simulação de ataques que realmente envolvem seus usuários-alvo, melhorando significativamente seus programas de treinamento de conscientização em cibersegurança.

Quais recursos avançados o HeyGen oferece para gerenciar e analisar campanhas de phishing?

O HeyGen fornece ferramentas robustas para otimizar o gerenciamento de suas campanhas de phishing, permitindo que você direcione facilmente grupos específicos de usuários e atribua treinamentos. Você pode configurar testes de phishing contínuos e aproveitar relatórios de simulação detalhados para analisar o desempenho e refinar seus esforços de treinamento de conscientização em cibersegurança.

O HeyGen suporta conteúdo personalizado como cargas de phishing ou páginas de login dentro dos vídeos de simulação?

O HeyGen permite que você projete cenários de phishing altamente específicos integrando elementos de vídeo que retratam cargas personalizadas ou páginas de login realistas. Você pode criar componentes visuais e auditivos envolventes para suas simulações de páginas de destino de phishing, melhorando diretamente a eficácia do seu treinamento de conscientização em cibersegurança.

O HeyGen pode facilitar vídeos de treinamento de conscientização em cibersegurança multilíngues para uma força de trabalho global?

Absolutamente. O HeyGen suporta narrações multilíngues e legendas automáticas, tornando fácil criar vídeos de treinamento de conscientização em cibersegurança acessíveis a uma força de trabalho global. Utilizando Atores de Voz de IA, você pode oferecer treinamento consistente e profissional para funcionários em vários idiomas.

