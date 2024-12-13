Crie Vídeos de Prevenção de Phishing Instantaneamente com IA
Transforme facilmente seus roteiros de segurança em vídeos impactantes de conscientização sobre phishing usando avatares de IA para campanhas abrangentes de treinamento de funcionários.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo de treinamento em cibersegurança de 60 segundos para o público geral, mostrando como identificar e-mails de phishing suspeitos. O estilo visual e de áudio deve ser corporativo, com uma voz clara e autoritária e destaques de texto na tela, aproveitando a capacidade de texto para vídeo da HeyGen para uma mensagem precisa.
Produza um vídeo explicativo de 30 segundos impactante, projetado para a gestão, com visuais em estilo infográfico de ritmo acelerado e uma narração concisa e impactante. Este segmento curto deve focar em dicas rápidas para relatar atividades suspeitas em cenários do mundo real, fazendo uso eficiente dos modelos e cenas da HeyGen para criação rápida.
Desenhe um vídeo de prevenção de phishing de 75 segundos especificamente para trabalhadores remotos, apresentando as melhores práticas para proteger redes domésticas contra possíveis ataques de phishing. O estilo visual deve ser moderno e limpo, incorporando trechos de gravação de tela, complementados por uma voz calma e tranquilizadora gerada usando o recurso de geração de voz da HeyGen.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Crie Programas Extensos de Treinamento em Phishing.
Desenvolva de forma eficiente um conjunto abrangente de vídeos de conscientização sobre phishing e módulos de treinamento em cibersegurança para todos os funcionários, alcançando um público mais amplo.
Aumente o Engajamento e a Memorização no Treinamento.
Aumente a participação dos funcionários e a retenção de conhecimento no treinamento de prevenção de phishing com conteúdo de vídeo dinâmico gerado por IA.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento de IA para funcionários?
A HeyGen permite que você crie facilmente vídeos de treinamento de IA envolventes usando avatares de IA profissionais e uma interface intuitiva de texto para vídeo, simplificando significativamente suas iniciativas de treinamento de funcionários. Você pode produzir facilmente conteúdo de treinamento em cibersegurança de alta qualidade para várias funções.
A HeyGen pode ajudar na criação de vídeos de prevenção de phishing atraentes para nossa organização?
Com certeza. A HeyGen é um gerador de vídeos de IA avançado que permite produzir rapidamente vídeos personalizados de conscientização sobre phishing, com atores de voz de IA e cenas personalizáveis para educar efetivamente sua equipe sobre como identificar e prevenir ataques de phishing.
Quais capacidades a HeyGen oferece para desenvolver vídeos realistas de simulação de phishing?
A HeyGen fornece cenas personalizáveis e a capacidade de integrar cenários do mundo real, permitindo que você projete vídeos eficazes de simulação de phishing que demonstram vividamente e-mails e ataques de phishing comuns. Isso garante que sua equipe esteja bem preparada para enfrentar ameaças reais.
A HeyGen facilita campanhas de treinamento em cibersegurança escaláveis e multilíngues?
Sim, a HeyGen facilita campanhas de treinamento em cibersegurança escaláveis por meio de recursos como narrações multilíngues, garantindo que seu conteúdo de microaprendizado alcance um público global. Isso permite um treinamento consistente e amplo dos funcionários para combater ataques de phishing.