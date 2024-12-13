Crie Vídeos de Prevenção de Phishing Instantaneamente com IA

Transforme facilmente seus roteiros de segurança em vídeos impactantes de conscientização sobre phishing usando avatares de IA para campanhas abrangentes de treinamento de funcionários.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de treinamento em cibersegurança de 60 segundos para o público geral, mostrando como identificar e-mails de phishing suspeitos. O estilo visual e de áudio deve ser corporativo, com uma voz clara e autoritária e destaques de texto na tela, aproveitando a capacidade de texto para vídeo da HeyGen para uma mensagem precisa.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo de 30 segundos impactante, projetado para a gestão, com visuais em estilo infográfico de ritmo acelerado e uma narração concisa e impactante. Este segmento curto deve focar em dicas rápidas para relatar atividades suspeitas em cenários do mundo real, fazendo uso eficiente dos modelos e cenas da HeyGen para criação rápida.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de prevenção de phishing de 75 segundos especificamente para trabalhadores remotos, apresentando as melhores práticas para proteger redes domésticas contra possíveis ataques de phishing. O estilo visual deve ser moderno e limpo, incorporando trechos de gravação de tela, complementados por uma voz calma e tranquilizadora gerada usando o recurso de geração de voz da HeyGen.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Prevenção de Phishing

Desenvolva vídeos envolventes de prevenção de phishing de forma rápida e eficaz para um treinamento abrangente de funcionários usando o Gerador de Vídeos de IA da HeyGen, com cenas personalizáveis e avatares de IA.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Prevenção de Phishing
Comece escrevendo um roteiro claro que descreva cenários-chave de phishing e dicas de segurança. Use o recurso de texto para vídeo da HeyGen para dar vida à sua narrativa de forma eficaz para vídeos de conscientização sobre phishing.
2
Step 2
Selecione Avatares de IA Realistas e Cenas
Aumente o engajamento selecionando de uma variedade diversificada de avatares de IA realistas para atuar como seus instrutores ou atacantes simulados. Personalize cenas com cenários relevantes para espelhar cenários do mundo real.
3
Step 3
Adicione Narrações Envolventes e Branding
Gere narrações profissionais usando nossa geração avançada de narrações, ou faça upload das suas próprias. Aproveite as opções multilíngues e aplique controles de branding como logotipos e cores para consistência.
4
Step 4
Exporte e Implante Seu Treinamento
Finalize seu vídeo, escolhendo a proporção de aspecto apropriada, e exporte-o para seus programas de treinamento de funcionários. Integre esses poderosos vídeos de treinamento de IA em suas campanhas de treinamento em cibersegurança.

Implante Rapidamente Alertas Críticos de Phishing

Gere rapidamente vídeos de prevenção de phishing de alto impacto e curta duração para entregar avisos de segurança oportunos e eficazes à equipe.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento de IA para funcionários?

A HeyGen permite que você crie facilmente vídeos de treinamento de IA envolventes usando avatares de IA profissionais e uma interface intuitiva de texto para vídeo, simplificando significativamente suas iniciativas de treinamento de funcionários. Você pode produzir facilmente conteúdo de treinamento em cibersegurança de alta qualidade para várias funções.

A HeyGen pode ajudar na criação de vídeos de prevenção de phishing atraentes para nossa organização?

Com certeza. A HeyGen é um gerador de vídeos de IA avançado que permite produzir rapidamente vídeos personalizados de conscientização sobre phishing, com atores de voz de IA e cenas personalizáveis para educar efetivamente sua equipe sobre como identificar e prevenir ataques de phishing.

Quais capacidades a HeyGen oferece para desenvolver vídeos realistas de simulação de phishing?

A HeyGen fornece cenas personalizáveis e a capacidade de integrar cenários do mundo real, permitindo que você projete vídeos eficazes de simulação de phishing que demonstram vividamente e-mails e ataques de phishing comuns. Isso garante que sua equipe esteja bem preparada para enfrentar ameaças reais.

A HeyGen facilita campanhas de treinamento em cibersegurança escaláveis e multilíngues?

Sim, a HeyGen facilita campanhas de treinamento em cibersegurança escaláveis por meio de recursos como narrações multilíngues, garantindo que seu conteúdo de microaprendizado alcance um público global. Isso permite um treinamento consistente e amplo dos funcionários para combater ataques de phishing.

