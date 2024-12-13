As organizações sem fins lucrativos podem criar uma ampla gama de conteúdos de vídeo para arrecadação de fundos, incluindo vídeos impactantes de relatórios de filantropia, vídeos de agradecimento aos doadores, apelos de campanha e peças educativas. A plataforma do HeyGen oferece modelos e avatares de IA para apoiar diversas necessidades de narrativa para arrecadadores de fundos que buscam criar vídeos.