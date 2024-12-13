Absolutamente, o HeyGen é perfeito para criar conteúdo de vídeo conciso e informativo, como um guia 'Personas 101'. Seus modelos e cenas, juntamente com os recursos de texto para vídeo a partir de roteiros, permitem que você aplique o que sabemos para produzir facilmente explicativos impactantes, até mesmo um vídeo de 4 minutos.