Crie Vídeos de Avaliação de Desempenho com Facilidade

Aumente o desempenho dos funcionários com vídeos personalizados de avaliação. Use modelos & cenas profissionais para personalizar o feedback.

373/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para proprietários de pequenas empresas e gerentes de projeto, um vídeo de 30 segundos pode delinear efetivamente as etapas principais para conduzir vídeos de avaliação de funcionários focados no estabelecimento de metas. Sua estética visual é moderna e limpa, apresentando Texto-para-vídeo dinâmico a partir de roteiro para os principais pontos, complementado por uma trilha sonora acústica animada, com Legendas habilitadas para acessibilidade.
Prompt de Exemplo 2
Treinadores corporativos e departamentos de L&D se beneficiarão de um vídeo explicativo de 60 segundos, mostrando as melhores práticas para os funcionários receberem feedback de forma graciosa durante uma sessão de criador de vídeos de avaliação de desempenho. Este vídeo educativo, em estilo de gráficos animados, faz uso extensivo dos Modelos & cenas da HeyGen e do suporte da biblioteca de mídia/estoque, narrado por um locutor calmo e autoritário.
Prompt de Exemplo 3
Ajude funcionários individuais a se prepararem para sua avaliação de desempenho com um vídeo inspirador de 40 segundos que os guia em uma autoavaliação eficaz usando um modelo de vídeo simples. A apresentação visual amigável e minimalista deve apresentar texto inspirador na tela e música de fundo suave, com o benefício adicional de redimensionamento & exportação de proporção de aspecto e Legendas claras para maior alcance.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Avaliação de Desempenho

Crie avaliações de desempenho de funcionários impactantes e personalizadas com conteúdo de vídeo envolvente, melhorando a comunicação e promovendo o crescimento de forma eficiente.

1
Step 1
Escolha Seu Ponto de Partida
Selecione um modelo de vídeo profissional para agilizar seu processo de criação ou comece convertendo seu roteiro de avaliação escrito em vídeo usando nosso recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro. Isso estabelece a base para sua avaliação.
2
Step 2
Adicione Seu Apresentador de IA
Dê vida à sua avaliação adicionando um avatar de IA para apresentar seu feedback. Gere narração com som natural para seu roteiro para garantir uma mensagem clara e consistente com nossa capacidade de geração de narração.
3
Step 3
Personalize e Marque Seu Vídeo
Personalize seu vídeo incorporando controles de branding da empresa, como logotipos e cores. Utilize a biblioteca de mídia para adicionar imagens ou clipes de vídeo relevantes que apoiem seus pontos de avaliação, tornando-o exclusivamente seu.
4
Step 4
Exporte Sua Avaliação Final
Uma vez que seu vídeo de avaliação de desempenho esteja completo, exporte-o na proporção de aspecto e resolução desejadas. Compartilhe facilmente seu vídeo profissional para promover uma comunicação clara e o desenvolvimento dos funcionários com nosso recurso de redimensionamento & exportação de proporção de aspecto.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Feedback de Desempenho Envolvente Rapidamente

.

Crie rapidamente feedback de vídeo personalizado e envolvente para avaliações de desempenho, melhorando a compreensão e a motivação dos funcionários.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar o processo de criação de vídeos de avaliação de desempenho?

O HeyGen atua como um poderoso criador de vídeos de avaliação de desempenho, permitindo que você crie facilmente vídeos profissionais de avaliação de funcionários. Com avatares de IA e capacidades de texto-para-vídeo, você pode rapidamente transformar roteiros em conteúdo de vídeo envolvente usando modelos de vídeo pré-desenhados.

Posso personalizar os elementos visuais nos meus vídeos de avaliação de funcionários com o HeyGen?

Absolutamente! O HeyGen oferece amplas opções de personalização para seus vídeos de avaliação de funcionários. Você pode aplicar as cores e o logotipo da sua marca, utilizar animações de texto e integrar mídia personalizada da biblioteca de mídia integrada para personalizar cada vídeo.

Quais recursos avançados o HeyGen oferece para produzir vídeos de avaliação de desempenho de alta qualidade?

O HeyGen inclui funcionalidades robustas de edição de vídeo, como geração automatizada de narração e criação de legendas para acessibilidade. Uma vez aperfeiçoado, seu vídeo de avaliação de desempenho pode ser facilmente exportado em várias proporções de aspecto para diversas plataformas.

Existem modelos de vídeo disponíveis no HeyGen para agilizar a criação de conteúdo de avaliação de desempenho?

Sim, o HeyGen oferece uma seleção de modelos de vídeo profissionais especificamente projetados para ajudá-lo a criar rapidamente vídeos de avaliação de desempenho. Esses modelos servem como um ponto de partida criativo, permitindo que você produza vídeos de avaliação de funcionários polidos com esforço mínimo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo