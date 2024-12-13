Crie Vídeos Envolventes de Gestão de Desempenho Instantaneamente
Eleve a gestão de desempenho dos funcionários. Os avatares de IA da HeyGen ajudam você a fornecer feedback claro e em tempo real e a impulsionar um crescimento significativo dos funcionários.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo envolvente de 45 segundos voltado para funcionários e supervisores, explicando o poder do Feedback 360 e o valor do feedback em tempo real para a melhoria contínua. Utilize avatares de IA diversos interagindo em ambientes de escritório simulados, acompanhados por uma trilha sonora animada e uma voz profissional, para tornar a informação acessível e prática.
Produza um vídeo impactante de 30 segundos para a Liderança da Empresa e Chefes de Departamento, destacando como uma avaliação de desempenho robusta alimenta diretamente o crescimento dos funcionários e o sucesso organizacional geral. Empregue modelos e cenas elegantes com visualizações de dados dinâmicas e um tom inspirador e profissional para transmitir a importância estratégica desses processos.
Crie um vídeo explicativo de 60 segundos para Profissionais de TI e Compradores de Software, detalhando as funcionalidades principais do software de gestão de desempenho, especificamente como ele ajuda a rastrear e visualizar KPIs. A apresentação visual deve apresentar gravações de tela nítidas e demonstrações claras das interfaces do software, aumentadas com legendas precisas para garantir que todos os detalhes técnicos sejam facilmente compreensíveis.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Educar sobre Processos de Gestão de Desempenho.
Forneça cursos em vídeo claros e concisos explicando os critérios de avaliação de desempenho, estratégias de definição de metas e melhores práticas de feedback para todos os funcionários.
Aumentar o Engajamento no Treinamento de Desempenho.
Aumente a compreensão e retenção das políticas e melhores práticas de gestão de desempenho por meio de módulos de treinamento em vídeo dinâmicos e baseados em IA.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode melhorar a gestão de desempenho dos funcionários por meio de vídeos?
A HeyGen permite que as organizações criem vídeos envolventes de gestão de desempenho usando avatares de IA e tecnologia de texto para vídeo. Isso simplifica a comunicação para aspectos cruciais como avaliação de desempenho e Planejamento de Metas e Desenvolvimento.
Quais recursos a HeyGen oferece para criar vídeos eficazes de avaliação de desempenho?
A HeyGen oferece recursos robustos como avatares de IA, geração de narração e controles de branding para personalizar seus vídeos de avaliação de desempenho. Essas ferramentas ajudam a fornecer feedback claro em tempo real e apoiam iniciativas gerais de crescimento dos funcionários.
A HeyGen pode ajudar na criação de vídeos para Feedback 360 e definição de metas?
Sim, a HeyGen simplifica a criação de vídeos profissionais para Feedback 360 e definição de metas. Seus modelos intuitivos e a funcionalidade de texto para vídeo a partir de roteiro facilitam a produção de conteúdo consistente e impactante para o desempenho da equipe.
Como a HeyGen apoia várias ferramentas e estratégias de gestão de desempenho?
A HeyGen é uma plataforma versátil que apoia várias ferramentas de gestão de desempenho, permitindo a criação fácil de conteúdo em vídeo para KPIs, estratégia OKR e reuniões individuais. Ela oferece legendas e redimensionamento de proporção de aspecto para ampla aplicação em suas necessidades de gestão de desempenho.