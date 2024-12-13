Crie Vídeos de Painel de Desempenho que Impressionam

Simplifique seus relatórios. Crie vídeos de painel deslumbrantes e personalizados sem esforço usando nossos Templates & scenes intuitivos para impacto visual instantâneo.

557/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para analistas de dados e líderes de equipe, crie um vídeo explicativo de 90 segundos demonstrando "Visualização de Dados" avançada no contexto de "vídeos de painel". Este vídeo deve apresentar gravações de tela dinâmicas mostrando como importar e apresentar várias métricas, utilizando um apresentador "Avatares AI" autoritário para guiar pelas opções de personalização. O áudio será claro e direto, enfatizando precisão e insight.
Prompt de Exemplo 2
Um vídeo conciso de 45 segundos, voltado para executivos ocupados que precisam de atualizações rápidas de "análises em tempo real" de seu "painel de desempenho". O estilo visual será dinâmico, usando gráficos em movimento para destacar métricas e tendências chave. O áudio contará com uma "Geração de narração" precisa e profissional, garantindo que informações críticas sejam comunicadas de forma eficiente e eficaz, permitindo que os executivos compreendam os destaques de desempenho rapidamente.
Prompt de Exemplo 3
Este tutorial de 1 minuto e 30 segundos é projetado para gerentes de projeto e equipes de relatórios, ilustrando como transformar um roteiro de texto em um "Template de Vídeos de Painel de Desempenho" envolvente para relatórios mensais. O estilo visual deve ser uma demonstração clara e passo a passo da interface do HeyGen, com um tom amigável e prestativo. Ele enfatizará o poder do "Texto para vídeo a partir de roteiro" para "personalizar conteúdo de vídeo" rapidamente, agilizando todo o processo de relatórios de pontos de dados escritos para resumos visuais envolventes.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Painel de Desempenho

Transforme seus dados em vídeos de painel de desempenho envolventes usando templates com tecnologia AI, elementos personalizáveis e narrações profissionais.

1
Step 1
Selecione um Template de Painel
Escolha entre os templates com tecnologia AI do HeyGen projetados para vídeos de painel de desempenho para configurar rapidamente seu projeto.
2
Step 2
Integre Seus Dados e Visuais
Carregue capturas de tela do seu painel de desempenho ou outros ativos visuais de dados usando o recurso de biblioteca de mídia.
3
Step 3
Adicione Avatares AI
Melhore seu vídeo adicionando um Avatar AI expressivo para apresentar seus dados, dando vida ao seu painel.
4
Step 4
Gere Legendas AI e Exporte
Gere automaticamente legendas precisas para seu vídeo com o Gerador de Legendas AI e, em seguida, exporte seu conteúdo polido.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Compartilhe Insights de Desempenho nas Redes Sociais

.

Transforme rapidamente indicadores chave de desempenho de seus painéis em clipes de vídeo compartilháveis para ampla disseminação nas redes sociais.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de painel de desempenho?

O HeyGen utiliza templates com tecnologia AI e cenas personalizáveis para simplificar o processo de produção de vídeos de painel envolventes. Você pode facilmente integrar visualização de dados e adicionar Avatares AI para apresentar métricas chave de forma profissional.

O HeyGen oferece templates com tecnologia AI para vídeos de painel?

Sim, o HeyGen fornece uma variedade de templates com tecnologia AI projetados para ajudá-lo a criar rapidamente vídeos de painel de desempenho atraentes. Esses templates são totalmente personalizáveis, permitindo que você adicione elementos de sua marca e ajuste gráficos em movimento para um visual polido.

Quais capacidades de AI o HeyGen usa para produção de vídeos de painel?

O HeyGen integra Avatares AI avançados e narrações realistas para dar vida ao seu conteúdo de painel de desempenho. Isso permite apresentações dinâmicas de sua visualização de dados, aumentando o engajamento e a clareza para o espectador.

Posso personalizar vídeos de painel do HeyGen com elementos da minha marca?

Absolutamente. O HeyGen permite ampla personalização dos seus vídeos de painel, incluindo a integração de elementos únicos da sua marca, como logotipos e esquemas de cores. Além disso, você pode utilizar o Gerador de Legendas AI para adicionar legendas e melhorar a acessibilidade.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo