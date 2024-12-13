Crie Vídeos de Calibração de Desempenho com o Poder da IA

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo instrucional dinâmico de 45 segundos voltado para novos e atuais gerentes, focado em fornecer vídeos de instrução de calibração para otimizar discussões de calibração e garantir equidade. Este vídeo deve adotar um estilo visual envolvente e informativo, incorporando destaques de texto na tela e uma trilha sonora animada, tornando conceitos complexos fáceis de entender. Garanta total acessibilidade aproveitando as legendas da HeyGen para todos os diálogos, melhorando a compreensão para diversos aprendizes.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de resumo executivo elegante de 30 segundos para executivos da empresa e estrategistas de RH, destacando a qualidade consistente dos vídeos de avaliação de desempenho que estão alinhados com a marca da empresa. A estética visual deve ser moderna e polida, apresentando cenas de marca e uma narração confiante e autoritária reforçando o alinhamento estratégico. Empregue os Modelos e cenas da HeyGen para garantir que cada vídeo reflita a imagem profissional da empresa.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo amigável, no estilo tutorial, de 50 segundos para proprietários de pequenas e médias empresas e especialistas em L&D, demonstrando como eles podem criar facilmente vídeos de calibração de desempenho para uma gestão de desempenho eficaz. A apresentação visual deve ser clara e de apoio, com um tom de áudio calmo e encorajador, guiando os espectadores por etapas simples. Este vídeo deve enfatizar a facilidade de gerar conteúdo profissional usando o recurso de Texto para vídeo da HeyGen, transformando guias escritos em visuais envolventes.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Criação de Vídeos de Calibração de Desempenho

Produza facilmente vídeos de calibração de desempenho de qualidade profissional para engajar equipes de RH e funcionários, otimizando seu processo de gestão de desempenho com recursos impulsionados por IA.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro e Selecione um Avatar de IA
Comece elaborando seu roteiro detalhado de calibração. Em seguida, escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA profissionais para apresentar sua mensagem com clareza e impacto, aproveitando as capacidades de texto para vídeo da HeyGen.
2
Step 2
Personalize Suas Cenas de Vídeo
Enriqueça seu conteúdo com cenas de vídeo visualmente envolventes e personalizáveis. Aplique a marca da sua organização, incluindo logotipos e cores, para garantir uma aparência coesa e profissional em todos os vídeos.
3
Step 3
Adicione Recursos de Acessibilidade
Aumente a acessibilidade e a clareza para seu público integrando legendas automáticas de forma fluida. Você também pode gerar narrações com som natural, aumentando o engajamento entre equipes diversas.
4
Step 4
Exporte e Distribua para Impacto
Uma vez finalizado, exporte seu vídeo em vários formatos de proporção, pronto para distribuição sem complicações. Isso permite que as equipes de RH otimizem efetivamente a calibração e elevem a gestão de desempenho geral com conteúdo envolvente.

Casos de Uso

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Criação Rápida de Vídeos Profissionais

.

Gere vídeos de calibração de desempenho de qualidade profissional em minutos usando IA, economizando tempo e recursos para equipes de RH e gestão.

background image

Perguntas Frequentes

Como as equipes de RH podem aproveitar a HeyGen para aprimorar vídeos de calibração de desempenho?

A HeyGen capacita as equipes de RH a criar vídeos de calibração de desempenho de qualidade profissional de forma eficiente. Utilizando recursos impulsionados por IA, as organizações podem otimizar processos de calibração e melhorar o engajamento dos funcionários com conteúdo de vídeo envolvente.

Quais recursos a HeyGen oferece para criar vídeos de instrução de calibração impactantes?

A HeyGen oferece recursos avançados como avatares de IA realistas e geração de texto para vídeo para produzir vídeos de instrução de calibração impactantes. Você pode personalizar cenas de vídeo e incluir legendas automáticas para uma comunicação mais clara.

Posso personalizar meus vídeos de avaliação de desempenho ao usar a HeyGen?

Com certeza! A HeyGen permite que você incorpore cenas de marca e o logotipo da sua empresa em seus vídeos de avaliação de desempenho. Isso garante vídeos de qualidade profissional que reforçam a identidade e os padrões organizacionais.

A HeyGen suporta treinamento de calibração de desempenho multilíngue?

Sim, a HeyGen suporta treinamento de calibração de desempenho multilíngue, tornando seu conteúdo acessível a uma força de trabalho global. Com avatares de IA e geração robusta de narração, você pode criar e entregar mensagens consistentes em diferentes idiomas com facilidade.

