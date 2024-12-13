A HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que qualquer "Gerente de Patches" incorpore o logotipo de sua empresa e cores específicas da marca em seus vídeos de treinamento e informativos. Isso garante que todo o conteúdo gerado, incluindo aqueles detalhando "política de patches" ou "Recomendações de Redução de Risco", mantenha uma aparência consistente e profissional.