Crie Vídeos de Anúncio de Parcerias com Facilidade
Lance anúncios impactantes com vídeos profissionais. Utilize os controles de branding da HeyGen para garantir uma consistência perfeita da marca.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um sofisticado vídeo de anúncio de 45 segundos para clientes corporativos e partes interessadas B2B, enfatizando um tom profissional e autoritário com uma narração clara e calorosa. Utilize os avatares de IA e a geração de Narração da HeyGen para apresentar os benefícios estratégicos de uma nova colaboração através de uma narrativa envolvente, entregando vídeos profissionais que ressoam com os tomadores de decisão.
Produza um vídeo dinâmico de 60 segundos destacando uma aliança criativa, especificamente para agências de marketing e diretores criativos, com animações visualmente ricas e música contemporânea. Integre o suporte de Biblioteca de Mídia/estoque da HeyGen e as capacidades de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para destacar a inovação em branding e as forças criativas mútuas, criando vídeos de anúncio impactantes.
Desenhe um clipe rápido de 15 segundos para redes sociais para o público em geral e seguidores de redes sociais, utilizando um estilo visual conciso, direto e envolvente com sobreposições de texto vibrantes e efeitos sonoros energéticos. Empregue as Legendas/legendas e Redimensionamento de proporção & exportações da HeyGen para personalizar a mensagem para várias plataformas, garantindo que o anúncio seja facilmente digerível e amplamente acessível.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie Anúncios de Parcerias Impactantes.
Produza rapidamente anúncios de vídeo profissionais e de alto impacto para novas parcerias usando IA, garantindo mensagens claras e concisas.
Compartilhe Parcerias nas Redes Sociais.
Gere vídeos e clipes de curta duração envolventes para anunciar parcerias de forma eficaz em todas as plataformas de redes sociais em minutos.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de anúncio profissionais, incluindo anúncios de parcerias?
A HeyGen oferece um criador de vídeos robusto com extensos modelos de vídeo e recursos de IA, permitindo que você crie vídeos de anúncio de alta qualidade sem esforço. Personalize elementos de branding para garantir que seus anúncios de parceria ressoem profissionalmente em todas as plataformas.
Quais opções de personalização estão disponíveis para garantir que meus vídeos estejam alinhados com minha marca?
A HeyGen fornece controles de branding abrangentes, permitindo que você integre perfeitamente seu logotipo, cores e outros elementos visuais. Você também pode utilizar nossa biblioteca de mídia e ferramentas de edição de vídeo para adaptar cada vídeo às suas especificações exatas para uma presença de marca consistente.
Os recursos de IA da HeyGen realmente simplificam o processo de criação de vídeos?
Sim, os poderosos recursos de IA da HeyGen, incluindo avatares de IA e capacidades de texto-para-vídeo, aceleram significativamente a produção de conteúdo. Isso permite que você crie vídeos rapidamente, gerando narrações e legendas envolventes com facilidade.
Para quais plataformas os vídeos da HeyGen são otimizados e como eles podem impulsionar o engajamento?
A HeyGen garante que seus vídeos profissionais sejam otimizados para várias plataformas de redes sociais através do redimensionamento de proporção e opções de exportação flexíveis. Incorpore elementos claros de chamada para ação dentro do seu conteúdo para maximizar o engajamento e alcançar seus objetivos criativos.