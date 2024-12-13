Crie Vídeos de Treinamento para Parceiros com IA: Aumente o Engajamento
Capacite seus parceiros com vídeos de treinamento envolventes. Crie conteúdo de alto impacto mais rapidamente usando os avatares de IA do HeyGen.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo de microaprendizagem envolvente de 45 segundos, projetado para parceiros existentes, demonstrando uma atualização de recurso. Este vídeo deve empregar um estilo visual moderno e dinâmico, com gráficos nítidos e uma voz amigável e articulada de avatar de IA. Aproveite os avatares de IA do HeyGen para dar vida instantaneamente ao apresentador.
Crie um vídeo de treinamento 'como fazer' detalhado de 90 segundos para parceiros, fornecendo um passo a passo de uma integração de software complexa. O estilo visual deve ser instrucional, com gravações de tela claras e anotações, acompanhadas por uma voz calma e explicativa. Use a geração de narração do HeyGen para garantir uma narração consistente e de alta qualidade ao longo do vídeo.
Gere um vídeo inspirador de 30 segundos para capacitação de parceiros que destaque uma história de sucesso recente e delineie as principais vantagens estratégicas para o próximo trimestre. Este vídeo requer um estilo visual elegante e motivacional, com música de fundo animada e legendas profissionais e fáceis de ler. Implemente o recurso de Legendas do HeyGen para maximizar a acessibilidade para todos os parceiros.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Escalar o Treinamento de Parceiros Globais.
Produza rapidamente diversos conteúdos de treinamento para integrar e aprimorar as habilidades de parceiros em todo o mundo, expandindo seu alcance de mercado sem esforço.
Aumentar o Engajamento no Treinamento de Parceiros.
Aproveite a IA para criar vídeos de treinamento dinâmicos e personalizados que cativam os parceiros e melhoram significativamente a retenção de conhecimento.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode melhorar nossos vídeos de treinamento para parceiros?
O HeyGen, seu Gerador de Vídeos de Treinamento com IA, revoluciona a criação de vídeos de treinamento para parceiros ao utilizar avatares de IA e capacidades de texto-para-vídeo. Isso permite que você produza conteúdo de treinamento altamente envolvente rapidamente, tornando a capacitação de parceiros mais eficaz e eficiente.
O HeyGen suporta a criação de vídeos de treinamento online consistentes para parceiros globais?
Absolutamente, o HeyGen permite que as empresas padronizem as experiências de aprendizado com vídeos de treinamento online consistentes e de alta qualidade. Utilize controles de branding, templates e redimensionamento de proporção para garantir uniformidade em todos os seus programas de treinamento para parceiros, independentemente da localização.
Que tipo de conteúdo de treinamento pode ser desenvolvido usando as capacidades de IA do HeyGen?
O Criador de Cursos com IA do HeyGen capacita você a desenvolver uma ampla gama de conteúdos de treinamento envolventes, desde módulos de microaprendizagem e vídeos de integração até demonstrações detalhadas de produtos e vídeos de treinamento 'como fazer'. Nossa plataforma simplifica a criação de materiais de aprendizado personalizados baseados em vídeo para todas as suas necessidades de treinamento.
Como o HeyGen ajuda a reduzir o tempo e o custo associados à produção de vídeos de treinamento?
O HeyGen ajuda significativamente a economizar custos e recursos ao transformar roteiros em vídeos de treinamento profissionais usando avatares de IA e narrações, eliminando as complexidades tradicionais de edição de vídeo. Essa eficiência permite que você crie vídeos de treinamento de alta qualidade muito mais rápido e a uma fração do custo.