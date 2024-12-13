O Criador de Cursos com IA do HeyGen capacita você a desenvolver uma ampla gama de conteúdos de treinamento envolventes, desde módulos de microaprendizagem e vídeos de integração até demonstrações detalhadas de produtos e vídeos de treinamento 'como fazer'. Nossa plataforma simplifica a criação de materiais de aprendizado personalizados baseados em vídeo para todas as suas necessidades de treinamento.