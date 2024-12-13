Crie Vídeos de Integração de Parceiros Sem Esforço

Simplifique seu processo de integração de parceiros com vídeos envolventes. Aproveite os avatares de IA para personalizar o treinamento e aumentar a retenção.

462/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie uma mensagem de boas-vindas personalizada de 60 segundos voltada para gerentes de parceria, demonstrando o valor de uma jornada de parceiro personalizada. O vídeo deve ter um estilo visual caloroso e centrado no humano, apresentando um avatar de IA amigável entregando uma saudação conversacional, acompanhado de música de fundo suave. Enfatize como os avatares de IA da HeyGen podem criar "vídeos personalizados" que constroem relações mais fortes com os parceiros desde o primeiro dia.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo instrucional conciso de 30 segundos para coordenadores de programas de integração, ilustrando como "escalar os esforços de integração" para novos parceiros de forma eficiente. Este vídeo deve apresentar um estilo visual moderno e eficiente com gráficos limpos e uma narração precisa e informativa. Mostre o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para gerar rapidamente "ferramentas de vídeo com IA" de alta qualidade para fins de treinamento.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um "vídeo de treinamento" explicativo de 90 segundos direcionado a parceiros globais aprendendo recursos complexos de produtos, garantindo acessibilidade universal. O estilo visual e de áudio deve ser instrutivo, claro e internacionalmente acessível, incorporando gravações de tela e uma narração multilíngue com Legendas/legendas da HeyGen para melhor compreensão. Isso permite a entrega eficaz de informações cruciais, independentemente das barreiras linguísticas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Integração de Parceiros

Simplifique sua integração de parceiros com vídeos envolventes e personalizados usando ferramentas impulsionadas por IA, garantindo uma experiência consistente e eficiente para cada novo parceiro.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Integração ou Escolha um Modelo
Comece delineando suas principais mensagens de integração. Você pode escrever um roteiro detalhado ou selecionar um modelo pré-desenhado para acelerar a criação de vídeos de integração de parceiros eficazes.
2
Step 2
Adicione Avatares de IA e Gere Narrações
Selecione de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para representar sua marca. Insira seu roteiro para gerar narrações com som natural, dando vida ao seu conteúdo.
3
Step 3
Aplique Branding e Melhore os Visuais
Personalize seus vídeos com o logotipo, cores e fontes da sua marca usando controles abrangentes de branding. Integre mídia relevante da biblioteca ou faça upload do seu próprio conteúdo para criar vídeos personalizados que ressoem com seus parceiros.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo de Integração de Parceiros
Revise seu vídeo de integração concluído, garantindo que todos os detalhes estejam corretos. Uma vez satisfeito, exporte seu vídeo em vários formatos e proporções, pronto para compartilhamento perfeito em suas plataformas de parceiros.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Rapidamente Vídeos de Integração Envolventes

.

Gere rapidamente conteúdo de vídeo de alta qualidade e envolvente para integração de parceiros, simplificando o processo de criação e economizando tempo valioso.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de integração de parceiros?

A HeyGen utiliza ferramentas de vídeo com IA e avatares de IA realistas para simplificar a produção de vídeos de integração de parceiros envolventes, transformando roteiros em conteúdo visual profissional sem esforço.

Quais são os benefícios de usar IA para integração personalizada de parceiros?

Usar a plataforma impulsionada por IA da HeyGen permite criar vídeos personalizados que escalam seus esforços de integração de forma eficiente, garantindo que cada novo parceiro receba informações personalizadas através de narrações de IA e conteúdo dinâmico.

A HeyGen oferece recursos para tornar os vídeos de integração mais envolventes?

Com certeza. A plataforma impulsionada por IA da HeyGen ajuda a desenvolver vídeos dinâmicos e interativos, transformando vídeos de treinamento padrão em conteúdo envolvente que captura a atenção e melhora a retenção de novos contratados.

Quão facilmente posso criar vídeos personalizados para vários parceiros?

A HeyGen permite que você crie facilmente vídeos personalizados em escala, utilizando narrações de IA e conversão de texto em fala para adaptar mensagens de forma eficiente para diferentes parceiros, garantindo vídeos de integração relevantes e impactantes.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo