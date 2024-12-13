Crie Vídeos de Capacitação de Parceiros com AI

Gere rapidamente vídeos de treinamento de parceiros envolventes com avatares de AI para impulsionar a integração e as vendas, economizando tempo e recursos.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo dinâmico de 2 minutos direcionado a parceiros existentes para explicar uma recente melhoria complexa do produto. Empregue uma estética visual moderna com destaques de texto na tela gerados a partir de seus scripts personalizáveis via Texto-para-vídeo a partir de script, e garanta clareza através de Legendas. O áudio deve ser uma narração energética que mantenha os esforços de Capacitação de Parceiros proativos e informados.
Prompt de Exemplo 2
Imagine um vídeo de treinamento de 2 minutos para parceiros focados em vendas, ilustrando as melhores práticas para apresentar uma nova solução. A apresentação visual deve ser motivacional e informativa, utilizando suporte diversificado de Biblioteca de mídia/estoque para criar uma narrativa baseada em cenários. Entregue o conteúdo com um tom confiante e autoritário, aproveitando Modelos & cenas para montagem rápida, resultando em vídeos envolventes que impulsionam o desempenho.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo promocional animado de 45 segundos voltado para parceiros em potencial, destacando os principais benefícios de se juntar ao nosso programa de canal. Este vídeo curto deve apresentar gráficos vibrantes e uma mensagem concisa, impulsionada por avatares de AI para uma entrega envolvente. Garanta que o resultado final seja otimizado para várias plataformas sociais usando Redimensionamento de proporção & exportações, tornando a criação de vídeos de capacitação de parceiros econômica em múltiplos canais.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Capacitação de Parceiros

Produza rapidamente vídeos de treinamento e integração de parceiros de alta qualidade e envolventes com AI, otimizando seu processo de capacitação para máximo impacto.

1
Step 1
Crie Seu Script
Desenvolva facilmente o conteúdo do seu vídeo ou cole seu material existente no HeyGen. Utilize o recurso "Texto-para-vídeo a partir de script" para gerar instantaneamente a base para seus vídeos de capacitação de parceiros.
2
Step 2
Selecione um Apresentador de AI
Escolha entre uma seleção diversificada de "avatares de AI" para servir como seus apresentadores virtuais. Esses avatares de AI envolventes garantem uma entrega profissional e consistente de sua mensagem aos parceiros.
3
Step 3
Aplique Visuais & Branding
Personalize seu vídeo com "Modelos & cenas" dinâmicos e incorpore as cores e o logotipo específicos da sua marca. Isso garante que seu conteúdo seja visualmente atraente e esteja alinhado com a identidade da sua marca.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Final
Finalize seu conteúdo e utilize "Redimensionamento de proporção & exportações" para preparar seu vídeo para qualquer plataforma. Compartilhe facilmente seus vídeos profissionais de integração de parceiros com toda a sua rede de parceiros.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar na criação de vídeos de capacitação de parceiros de alta qualidade?

O HeyGen utiliza avatares de AI avançados e tecnologia de texto-para-vídeo, permitindo que os usuários gerem vídeos de capacitação de parceiros envolventes diretamente de um script. Isso simplifica a produção de conteúdo de treinamento de parceiros de qualidade profissional.

Quais recursos técnicos o HeyGen oferece para garantir que os vídeos de treinamento de parceiros estejam alinhados com as diretrizes da marca?

O HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que os usuários incorporem logotipos, cores da marca e fontes personalizadas em seus vídeos de treinamento de parceiros. Com modelos personalizáveis e uma rica biblioteca de mídia, você pode manter a identidade da marca de forma consistente e sem esforço.

O HeyGen oferece opções multilíngues para vídeos de integração de parceiros globais?

Absolutamente. O HeyGen oferece geração de narração multilíngue e legendas automáticas, facilitando a localização de seus vídeos de integração de parceiros para um público global. Isso garante acessibilidade e compreensão em diferentes regiões.

Quais opções de exportação e proporção estão disponíveis para vídeos de treinamento de AI gerados pelo HeyGen?

O HeyGen oferece redimensionamento flexível de proporção e várias opções de exportação, garantindo que seus vídeos de treinamento de AI sejam otimizados para diferentes plataformas e dispositivos. Isso torna o compartilhamento de seu conteúdo para treinamento de parceiros fácil e eficaz.

