Crie Vídeos de Treinamento de Fluxo de Trabalho Sem Papel com IA

Transforme seu treinamento com avatares de IA para um conteúdo profissional e envolvente.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo dinâmico de 45 segundos para líderes de vendas, destinado a aprimorar o treinamento de vendas demonstrando processos eficientes sem papel. Visualmente, deve ser moderno e envolvente, incorporando cenas de marca e mídia de estoque vibrante da biblioteca, complementado por música de fundo animada e legendas precisas para acessibilidade. Isso garantirá que todos os profissionais de vendas compreendam os detalhes do novo fluxo de trabalho.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo informativo conciso de 30 segundos para gerentes de sucesso do cliente, focando em como ferramentas impulsionadas por IA aumentam o sucesso do cliente por meio de procedimentos atualizados sem papel. O vídeo deve adotar um estilo visual amigável e claro, usando um avatar de IA acessível com uma narração calorosa para fornecer atualizações rápidas e essenciais, garantindo suporte consistente ao cliente.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo inovador de 60 segundos projetado para aqueles que buscam capacitar estratégias digitais, ilustrando como criar vídeos de treinamento de fluxo de trabalho sem papel. Este vídeo deve apresentar diversos modelos e cenas, mostrando vários avatares de IA explicando etapas complexas, com todo o conteúdo criado a partir de um roteiro simples, adaptável a diferentes proporções para distribuição multiplataforma. Enfatize a facilidade de usar um Modelo de Vídeos de Treinamento de Fluxo de Trabalho Sem Papel para acelerar a criação.
step preview
Copie o prompt
step preview
Cole na caixa de Criação
step preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Treinamento de Fluxo de Trabalho Sem Papel

Transforme seus fluxos de trabalho sem papel complexos em vídeos de treinamento claros e envolventes de forma rápida e eficiente com ferramentas impulsionadas por IA, aumentando a compreensão e adoção.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece redigindo seu roteiro abrangente para o treinamento de fluxo de trabalho sem papel. Utilize um Modelo de Vídeos de Treinamento de Fluxo de Trabalho Sem Papel para simplificar a estruturação do conteúdo e garantir que todas as etapas críticas sejam cobertas, estabelecendo uma base sólida para seus vídeos de treinamento profissional.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Dê vida ao seu roteiro escolhendo um avatar de IA para ser seu Porta-voz de IA. Esses avatares de IA entregam sua mensagem com expressões realistas, tornando seu treinamento mais envolvente e pessoal sem a necessidade de um apresentador humano.
3
Step 3
Adicione Narrações e Visuais de IA
Gere narrações de IA de alta qualidade diretamente do seu roteiro em vários idiomas e integre cenas de marca para alinhar com a identidade da sua empresa. Aumente a acessibilidade adicionando automaticamente legendas, garantindo que sua mensagem seja clara para todos os aprendizes.
4
Step 4
Exporte e Distribua
Finalize seus vídeos de treinamento de fluxo de trabalho sem papel exportando-os em várias proporções adequadas para qualquer plataforma. Compartilhe seus vídeos de treinamento profissional finalizados para Simplificar a Integração, Aprimorar o Treinamento de Vendas ou Aumentar o Sucesso do Cliente em toda a sua organização.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Tópicos Complexos de Fluxo de Trabalho

.

Explique claramente processos complexos de fluxo de trabalho sem papel e melhore a compreensão em toda a sua organização por meio de vídeos acessíveis gerados por IA.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos de treinamento de fluxo de trabalho sem papel?

O HeyGen capacita empresas a criar vídeos de treinamento profissional para fluxos de trabalho sem papel de forma fácil, usando ferramentas avançadas impulsionadas por IA. Com avatares de IA realistas e cenas de marca personalizáveis, você pode produzir conteúdo envolvente de forma rápida e eficiente, eliminando a necessidade de filmagens tradicionais.

Quais funções empresariais se beneficiam mais das capacidades de vídeo de IA do HeyGen?

A plataforma de vídeo de IA do HeyGen é ideal para vários departamentos que buscam Simplificar a Integração, Aprimorar o Treinamento de Vendas e Aumentar o Sucesso do Cliente. Equipes de RH, líderes de vendas e gerentes de sucesso do cliente podem aproveitar as ferramentas impulsionadas por IA do HeyGen para capacitar estratégias digitais com vídeos de treinamento profissional de alta qualidade.

O HeyGen oferece modelos para simplificar a criação de vídeos de treinamento profissional?

Sim, o HeyGen oferece uma variedade de modelos, incluindo opções para o Modelo de Vídeos de Treinamento de Fluxo de Trabalho Sem Papel, para simplificar a criação de conteúdo. Esses modelos, combinados com narrações de IA e a capacidade de personalizar cenas de marca, tornam a produção de vídeos de treinamento profissional acessível a todos.

Como os avatares e narrações de IA do HeyGen melhoram o conteúdo de treinamento?

Os avatares de IA do HeyGen atuam como seu Porta-voz de IA, entregando mensagens claras e consistentes sem a necessidade de atores ou um estúdio. Combinados com narrações de IA de som natural e legendas automáticas, esses recursos garantem que seus vídeos de treinamento profissional sejam altamente envolventes e acessíveis a todos os aprendizes.

