Os avatares de IA do HeyGen atuam como seu Porta-voz de IA, entregando mensagens claras e consistentes sem a necessidade de atores ou um estúdio. Combinados com narrações de IA de som natural e legendas automáticas, esses recursos garantem que seus vídeos de treinamento profissional sejam altamente envolventes e acessíveis a todos os aprendizes.